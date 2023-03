Mercedes-Benz inaugurează primul showroom concept MAR20X din România

Mercedes-Benz România și Autoklass prezintă, în premieră în țara noastră, primul showroom sub conceptul MAR20X, ca răspuns la schimbările din lumea retailului și aliniat la viziunea companiei de a plasa clienții în centrul activității sale, oferindu-le cea mai luxoasă experiență și un proces de vânzare și servicii fără cusur pentru clienți. De asemenea, Mercedes-Benz anunță planurile de extindere pentru noul model de retail, cu zece locații în planul pentru 2023.

În urma unui proces amplu de renovare și regândire a modelului de retail și o investiție de 1,5 milioane de euro, Autoklass Pipera devine primul showroom Mercedes-Benz MAR20X din România. Locația își propune să ofere o experiență de brand consistentă și cea mai înaltă calitate a produselor și serviciilor, fiind aliniată la conceptul de lux modern promis de Mercedes-Benz. Împreună cu partenerii săi din retail, compania dă startul unui proces de modernizare care, dincolo de designul locațiilor, vizează procesele, rolurile și integrarea tehnologiilor digitale, pentru o experiență imersivă, memorabilă, și eficientă.

“În timp ce lumea auto se schimbă, noi rămânem fideli ADN-ului nostru ca deschizători de drumuri - reinventarea proceselor din spatele inovațiilor este ceea ce am urmărit întotdeauna. Este ceea ce ne-a impulsionat încă de la început și ceea ce ne-a ajutat să navigăm și să inovăm această industrie. Cum transpunem acest lucru în noua realitate? Ne-am angajat nu doar să îmbunătățim status quo-ul, ci și să îl schimbăm, dincolo de a crea cele mai dorite autovehicule. Nu suntem doar o companie auto, ci lăsăm ca inovația și obiectivele noastre clare să vorbească despre promisiunea Mercedes-Benz, iar acest nou model de retail primește clienții în universul luxului modern, oferindu-le sentimentul de apartenență la ceva special”, a declarat Amanda Zhang, CEO Mercedes-Benz România.

Un showroom într-adevăr altfel, principala calitate a acestuia este spațiul. Mașinile au mult spațiu în jurul lor, le poți contempla de la distanță pentru a admira liniile, proporțiile. În urma vizitării noului showroom, cred că senzația de a nu fi înghesuit, și în același timp de intimitate este plusul major al aconceptului MAR20X.

“În acest an special pentru noi, în care sărbătorim 20 de ani de la înființarea Autoklass, suntem încântați să oferim clienților noștri o nouă experiență deosebită, construită pe valorile împărtășite cu Mercedes-Benz. Acest showroom regândit primește clienții în universul brandului în cel mai exclusivist, modern și rafinat mod și reflectă cele mai înalte standarde, MAR20X, devenind primul Partener Autorizat cu o astfel de locație. Acest moment unic marchează și reconfirmarea angajamentului nostru de a fi Official Home of Mercedes-Benz în România”, a completat Daniel Grecu, Director General Autoklass.

Principiile de bază ale MAR20X

Arhitectura, utilizarea elementelor media și procesele din showroom sunt privite ca parți integrate ale unui concept unitar. Acestea se completează pentru a construi o experiență în reprezentanță caracterizată prin cea mai bună calitate a mediului în care clienții sunt primiți, procese cursive și consultanță la standardele zilei de astăzi:

• Arhitectura locațiilor MAR20X: dinamic, agil și primitor, designul este realizat pentru a oferi locul optim de interacțiune cu brandul și produsele sale. De la podeaua închisă la culoare, special realizată, până la tavanele alb-gri și fațadele de sticlă, noul showroom inspiră continuitate și siguranță.

• Integrarea elementelor media: acestea extind posibilitățile prin care consultanții pot explica aspectele tehnice ale produselor și susțin o abordare orientată către client, prin conturarea unei experiențe unice. Procesul de consultanță este realizat prin tehnologii mobile, de la primirea clienților, la configurarea autovehiculului dorit.

• Format modular: alegerea locului de consultanță este flexibilă la nivelul zonei dedicate din showroom, în funcție de funcția dorită – consultanță pentru vânzare sau servicii pentru clienți, în funcție de nevoile acestora;

• Procese îmbunătățite și o nouă abordare a echipei de vânzări: consultanții au parte de un rol mai bine definit, pentru a lua în calcul particularitățile fiecărui client. Aceștia au parte de un spațiu comun, fără locuri predefinite și restricții, pentru a se adapta noului flux de interacțiune cu clienții;

• Recepție proactivă și un proces cursiv de consultanță: fiecare client este întâmpinat de un Star Assistant care are rolul de a-l pune în legătura cu un consultant potrivit pentru cerințele acestuia;