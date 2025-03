Cum să nu luăm țeapă atunci când alegem o mașină second hand. Ce spun specialiștii că trebuie verificat

Mulți români preferă să cumpere un autoturism la mâna a doua pentru cǎ sunt mult mai ieftine decât cele noi. Speciștii oferă o serie de sfaturi privind alegerea unei mașini second tocmai pentru a reduce riscurile.

Piața de mașini second-hand din Europa este în plină dezvoltare, în condițiile în care mulți dintre cei care nu-și permit modelul preferat nou au o șansă bună de a conduce mașina visurilor. De exemplu, un BMW seria 7, nou, poate depăși o sută de mii de euro. În schimb, un model mai vechi, la mâna a doua, în stare bună, nu depășește 50.000 de euro. Și acesta este un exemplu costisitor pentru mașini de lux.

Pentru mulți români, piața auto la mâna a doua reprezintă singura șansă de a cumpăra un autovehicul cu câteva mii de euro. Specialiștii europeni în vânzare de mașini second precizează, pe site-urile de specialitate, că o mașină second poate fi o bună opțiune dacă suntem atenți la anumite detalii. Riscurile sunt numeroase dacă ne ghidăm doar după impulsul de a cumpăra o mașină la care visam sau care ne încântă. Printre cele mai comune riscuri sunt un istoric cu accident, piese înlocuite în ateliere neautorizate, kilometri dați înapoi sau uzură pronunțată care poate dubla prețul mașinii în timp, odată cu reparațiile aferente. Specialiștii de la Rac.co, Which.co, dar și alte site-uri de profil au întocmit o listă cu verificările necesare atunci când vrem o mașină second, tocmai pentru a evita țepele și neplăcerile ulterioare.

Atenție la distanța dintre elementele de la caroserie și semnele de impact frontal

Una dintre primele verificări și cea mai accesibilă este cea legată de caroserie. În primul rând trebuie să fim atenți să vedem dacă se păstrează linia caroseriei, adică linia de îmbinare între prag și uși dar și a diferitelor elemente din designul mașinii să poată fi urmărită de la un capăt în celălalt al autovehicolului. Dacă există asimetrie, este clar că s-a umblat la diferitele elemente ale caroseriei. Totodată, o mare atenție trebuie acordată distanței dintre elementele caroseriei. „Decalajele dintre toate panourile mașinii ar trebui să fie uniforme și consecvente. Panourile nealiniate pot fi un semn că mașina a fost implicată anterior într-un accident. Verificați dacă vopseaua se potrivește pe toate elementele caroseriei (ideal este să observăm acest lucru la lumină. Este, de obicei, dificil să potrivești perfect vopseaua cu cea originală, atunci când revopsești un element afectat sau înlocuit. O ușoară diferență poate trăda faptul că elementul a fost înlocuit în urma unei avarii”, arată Which.co.

Totodată, specialiștii site-ului menționat ne învață să dăm atenție zgârieturilor și denivelărilor. Dacă o zgârietură a trecut de lac și de vopsea ajungând la metal, atunci este foarte probabil că se instala rugina. Tot la capitolul caroserie trebuie să fim atenți și la semnele unui eventual impact frontal suferit de mașina pe care dorim să o cumpărăm. Inspectorauto.ro, de exemplu, ne oferă indiciile unui posibil impact frontal și ce ar trebui să verificăm:

„Pentru că accidentele grave lasă urme la interior, vom ridica capota și ne uităm la trager, elementul din plastic sau metal care leagă farurile între ele. Acesta ar trebui să aibă un sticker cu agentul refrigerant din sistemul de climatizare sau alte stickere în functie de producător. În general când se fac reparați în această zonă sau se înlocuitește, acea etichetă dispare. După aceea ne uităm la radiator dacă pare înlocuit. Se observă ușor un radiator nou. Este curat și nu prezintă urme de uzură. Urmatorul lucru de inspectat sunt farurile care trebuie sa fie uzate uniform (mătuite) și să aibă pe ele stickerul cu data de fabricație mai mică sau egală cu data de fabricație a mașinii. Apoi încercăm cu o lanternă să inspectăm atent lonjeroanele atât din partea de sus cât și de jos dacă se poate, pentru a vedea dacă există pe ele urme de sudură, tăieturi, vopsea proaspătă, mastic proaspăt, semne suspecte etc. Verificăm și șuruburile cu care sunt prinse capetele lonjeroanelor dacă sunt umblate și urmărim și elementele de polistiren care sunt de obicei în capătul lonjeronului, în bară, dacă mai sunt la locul lor și dacă prezintă urme de rupturi, crăpături”.

Verificarea părții electrice, o necesitate

După ce am terminat cu o verificare a caroseriei pentru a vedea posibile urme de avarie serioasă, trecem la partea electrică. Dincolo de verificările banale la care oricine s-ar gândi, adică dacă merg farurile, dacă bagă aer rece sau cald și, mai ales, oglinzile electrice (dacă este cazul) funcționează, putem trece la detalii. Specialiștii de la Which.co spun că trebuie să fim atenți la mirosul degajat de sistemul de aer condiționat. Dacă emană mirosuri specifice, atunci există o problemă. „Atunci când dăm drumul la aerul rece și în mașină apare un miros de șosete murdare, chiar dacă puțin sesizabil, atunci în sistem există mucegai sau bacterii”, spun britanicii. Totodată, ar trebui să stăm în mașină, fără odorizant, cu portierele închise, și să fim atenți la un eventual miros de umezeală. Acesta este un semn că există scurgeri de apă. Totodată, trebuie să verificăm dacă există probleme cu bateria. Primul semn este o pornire greoaie a motorului. Mai apoi, luminile scad ca intensitate în timp ce dăm contact.

Nivelul fluidelor poate spune multe despre cât de îngrijită a fost mașina

Specialiștii recomandă verificarea tuturor fluidelor, aici fiind incluse nivelul uleiului, a lichidului de frână și al servodirecției. În momentul în care nivelul este scăzut poate indica faptul că mașina nu a fost bine întreținută. Un nivel scăzut de ulei amplifică uzura, ceea ce înseamnă probleme pe viitor. Totodată ,trebuie să vedem dacă există scurgeri de ulei, chiar și minore. O verificare importantă are loc sub capacul de la ulei. „În timp ce verificați nivelul uleiului este bine să vedeți dacă sub capac există urmele unei substanțe albe, ca maioneza. Acesta este semnul unui condens provocat de amestecul dintre ulei și agentul de răcire, semn că garnitura de chiuloasă are probleme”, precizează cei de la Rac.co. Nu trebuie să uităm să verificăm și dacă vasul de expansiune al agentului de răcire este curat.

Proba finală

Ultima probă este cea de drum. Atunci putem vedea dacă motorul „trage” așa cum ar trebui, dacă se aud zgomote nepotrivite sau dacǎ sunt probleme cu suspensiile și alte părți mecanice din zona roților. Prima dată când pornim motorul ar fi bine să vedem dacă scoate fum și ce culoare are, mai ales atunci când accelerăm puternic sau demarăm. Dacă fumul este negru, atunci motorul consumă combustibil în mod ineficient. Asta indică, spun specialiștii, o uzură la unul dintre următoarele componente: injectoare, filtre,senzori sau EGR.

Dacă fumul este albastru, atunci motorul consumă ulei, ceea ce înseamnă probleme la garnitura de chiuloasă. În timpul mersului trebuie să vedem dacă ambreiajul nu „patinează” sau tresăriri la deplasare și accelarare. Trebuie să vedem dacă „punctul de mușcătură” este la o distanță prea lungă de cursa pedalei. Atunci, cel mai probabil, ambreiajul trebuie înlocuit. Totodată, trebuie să vedem dacă mașina ține linia dreaptă și nu „trage” stânga sau dreapta. În plus, neapărat atenție la un zgomot, ca un scâncet, atunci când virăm la viteză mică pentru cǎ poate semnala uzura mare a unei pompe în zona volanului sau a lichidului insuficient pentru servo-direcție. La frâne, pe lângă proptitudinea oprii mașini la acționarea pedalei, ar trebui urmărite eventualele pulsații ale pedalei. Acesta este un semn că discurile de frână sunt deformate și trebuie înlocuite. Specialiștii spun că trebuie să fim atenți la fiecare zgomot anormal pe care-l face mașina în mers. Nu trebuie să uităm să verificăm frâna de mână.

„O masină rulată de 5-6 ani fără nicio avarie este relativ greu de întâlnit, mai ales dacă mașina a circulat în România. De aceea este foarte important să putem evalua gravitatea daunelor. Dacă avem o aripă vopsită sau înlocuită, o bară revopsită, un parbriz schimbat, chestiuni acceptabile, atât timp cât lucrările sunt făcute de calitate putem merge mai departe cu achiziția la un preț corect. Însă dacă am observat avarii majore care au afectat caroseria serios, lonjeroanele, stâlpii, pragurile, structura de rezistență, airbag-urile etc., trecem mai departe și căutăm altă mașină”, oferă o concluzie cei de la inspectorauto.ro