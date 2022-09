„Bătrâna” Dacia 1300, pusă în vânzare la prețuri fabuloase. „Dacă o vând e ok, dacă nu, e la fel de ok”

Prețurile mașinilor Dacia 1300 au „explodat” în ultimii ani, proprietarii sperând să obțină mii de euro. Astfel, deținătorul unei Dacii 1300 fabricate în 1975 a pus mașina în vânzare pentru o sumă de peste 10.000 de euro, cu care ar putea fi cumpărat un Duster bun.

„Autoturism Dacia 1300; An fabricație: 1979; Culoare: Verde; Mașina este dotată cu toate piesele originale. Autoturismul este în perfectă stare de funcționare. Aspect exterior și interior original. Toate componentele sunt în stare de funcționare, ceasurile de bord, sistemul de încălzire, aerotermă, spălătorul de parbriz, etc. ITP valabil până în anul 2023, acte în regulă, înmatriculată, carte, talon, vânzare cu contract, taxe la zi, se oferă fiscal”. Așa sună un anunț prin care o Dacia 1300 este pusă în vânzare la prețul de 5.000 de euro. Cel care a postat anunțul a declarat că mașina este a unchiului său, în vârstă de 83 de ani, care nu este dispus să lase din preț, mașina având o mare valoare sentimentală.

Dacia 1300 de peste 10.000 de euro

Proprietarul uneia dintre cele mai scumpe Dacii 1300 puse în vânzare pe internet este domnul Druică. Acesta cere pe mașina de culoare galbenă fabricată în 1977, cu 45.000 de kilometri la bord, 10.900 de euro. „ Masina nu a fost restaurată. Nu are niciun element revopsit. Toate piesele sunt originale. Kilometri reali. Ținută numai în garaj. Perfect funcțională”, se arată în anunț.

Contactat de „Adevărul”, proprietarul mașinii a admis că prețul „e un pic cam sus”, dar nu se grăbește să o vândă. „Prețul e în funcție de anul de fabricație, de starea tehnică și estetică. Totul este original pe ea. Am văzut mașini la 6.000 – 7.000 de euro care au fost recondiționate. Culoarea e originală din fabrică. Totul este original din fabrică. Ultimii 15 ani nu s-a mai circulat cu ea. Nu mă grăbesc să o vând. Dacă o vând e ok, dacă nu e la fel de ok. Nu țin morțiș să o dau”, a declarat proprietarul mașinii.

Într-un alt caz, un proprietar din județul Arad a pus în vânzare o Dacia 1300, cu 1,6 milioane de kilometri, la prețul de 7.000 de euro. Potrivit proprietarului, mașina i-a aparținut unui vecin al său care „a făcut turul Europei de mai multe ori”, ajungând cu mașina până la Moscova.

Cât de justificate sunt prețurile mari

Fabio este un tânăr din Lugoj, județul Timiș, care este în proces de refacere a unei Dacii 1300, primite de la tatăl său, la rândul său pasionat de mașini vechi. Fabio nu vrea să restaureze vechea Dacie, schimbându-i culoarea din alb în „verde de Porsche”. „Am dus scaunele și bancheta la retapițat. În rest, am toate piesele să le pun la loc. Până acum eu am făcut totul, în afară de vopsit. Prețurile (n.red. - cerute pentru Dacii 1300) mi se par exagerate. Samsarii de mașini își bat joc de piață. Dacă valoarea ai considera-o după starea mașinii, mai mult de 2.000 de lei nu ar merita”, susține Fabio, care a cheltuit până acum aproximativ 2.700 de euro pentru a recondiționa o Dacia 1300. „Ca să fie complet gata mi-ar mai trebui 300-400 de euro. Prețul depinde și de vopsitorul la care te duci”, a declarat tânărul.

Ciprian Mureșan, cel mai mare colecționar de Dacii din România, a declarat că prețul unei mașini depinde de starea în care se află și cât a fost investit în recondiționare, având în vedere că o restaurare făcută „ca la carte” poate ajunge și la 5-6.000 de euro.

Dacie vândută în străinătate cu peste 12.000 de euro

Iulian Zaiba, unul dintre cei mai mari colecționari de Dacii din România, a declarat că prețurile unei mașini Dacia în stare bună nu sunt mari în condițiile în care este tot mai greu se găsesc piese și meseriași. „Dacă ar trebui să faci o revopsire ajungi la câteva mii de euro. Doar ca să o revopsești. Este destul de mult de muncă”, a explicat Iulian Zaiba.

Potrivit tânărului, dacă o recondiționare ajunge la 7-8.000 de euro, și nu va avea aceeași valoare ca una originală, o mașină originală în stare bună, la 5.000 de euro „nu este mult”. „Au fost și mașini mai scumpe de 5.000 de euro în stare originală. Îți economisești timpul și te bucuri instant de o mașină pe care o iei în stare bună. Știu sigur că a fost vândută o Dacia 1300 cu 12.000 de euro, în străinătate”, a declarat Iulian.