Xavi explică „măcelul“ de la Barcelona – Real Madrid: De ce a fost pulverizată echipa catalană

Xavi Hernandez, antrenorul echipei FC Barcelona, regretă că elevii săi nu au profitat de ocaziile pe care le-au avut în prima repriză a meciului pierdut fără drept de apel în faţa "eternei rivale" Real Madrid (scor 0-4), miercuri seară pe Camp Nou, în manşa secundă a semifinalelor Cupei Spaniei la fotbal.

Eşecul pe teren propriu al catalanilor a fost şi mai amar, în condiţiile în care Barca reuşise să câştige la limită partida tur, de pe Santiago Bernabeu (1-0).

"Dubla confruntare s-a jucat pe detalii. Un gol pe contraatac pe care nu l-am putut opri, un duel pierdut la cel de-al doilea gol... Am avut o primă repriză foarte bună, dar ne-au lipsit calmul şi ordinea în repriza secundă. Real a reacţionat foarte bine. Iar ei nu iartă. Este o echipă grozavă, campioana Spaniei şi a Europei, cu individualităţi deosebite şi sunt foarte rapizi pe contraatac. Am dominat multă vreme, dar adversarul a fost mai realist. Ştiam asta, le-am spus jucătorilor. Am avut momentele noastre în prima repriză, dar am intrat cu 0-1 la vestiare. Pe Real Madrid, dacă nu o omori tu, te omoară ea. Iar în repriza secundă, sincer, au fost mai buni din toate punctele de vedere", a declarat Xavi la finalul meciului de la Barcelona.

"Acum trebuie să mergem mai departe, să ne concentrăm asupra meciului cu Girona. Suntem afectaţi şi vom avea probleme cu somnul. Dar dacă vom câştiga Supercupa Spaniei şi La Liga, va rămâne un sezon foarte bun", a adăugată tehnicianul catalan.

Real Madrid s-a impus în partida de pe Camp Nou prin golul brazilianului Vinicius Junior (45+1) şi hat-trick-ul francezului Karim Benzema (50, 58 - penalty, 80). Elevii antrenorului Carlo Ancelotti vor avea ca adversară în finala Cupei Spaniei, programată în data de 6 mai la Sevilla, formaţia Osasuna Pamplona, care a eliminat, la rândul ei, în semifinale formaţia Athletic Bilbao (1-0 în tur şi 1-1 în retur, după prelungiri).