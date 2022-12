Vestea pe care o așteptau toți fanii lui Messi. Argentinianul a vorbit despre viitorul său la echipa națională

Messi a reușit să aducă din nou trofeul mondial în Argentina după ce Maradona triumfa ultima oară în 1986. Dacă înaintea acestui meci el anunța că este pentru ultima oară când joacă la un Mondial, la finalul partidei cu Franța Messi a venit cu o nouă veste.

Starul argentinian, în vârstă de 35 de ani, le-a oferit cea mai mare veste fanilor săi. El a transmis că nu se va retrage din echipa națională și își dorește să poarte tricoul Argentinei în calitate de campion mondial, relatează GSP.

„Este ceva absolut incredibil. Știu că Dumnezeu mi-a oferit acest trofeu, sunt sigur de asta! E o bucurie de nedescris pentru noi.

Nu, nu mă voi retrage din echipa națională. Vreau să îmbrac în continuare tricoul Argentinei în calitate de campion mondial. Iubesc fotbalul, nu mi-aș mai putea dori nimic. Ce să mai urmeze? Am reușit să obțin Copa America, Campionatul Mondial...”, a fost prima reacție a lui Leo Messi după cucerirea titlului mondial, potrivit TyC Sports.

La interviurile de la finalul partidei, Messi nu s-a putut despărți de trofeu spunând cât de mult își dorește să pupe Cupa Mondială, marele trofeu la care a râvnit ani buni.

„E o nebunie. E frumoasă . Cel mai frumos lucru care există. Știi cât de mult o s-o sărut? E impresionantă, adevărul e ca mi-o doream mult. Am zis cândva că Dumnezeu o să mi-o dăruiască. Am presimțit asta. Am suferit mult, dar am reușit. Acum să cântăm și să ne bucurăm. Abia așteptăm să vedem ce nebunie o să fie în Argentina. Ne gândim să ne bucuram de momentul ăsta”, a spus Leo Messi.

Și selecționerul Argentinei, Lionel Scaloni, a dat de înțeles că Messi are locul asigurat în echipa sa și la următorul Campionat Mondial, dacă acesta vrea să meargă mai departe.

”Messi are un loc rezervat și pentru următorul Campionatul Mondial, asta dacă vrea să meargă mai departe. Dacă dorește, toți îl așteptăm cu brațele deschise”, a spus Lionel Scaloni.