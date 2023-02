Venus și Serena Williams, debut într-o meserie nouă. Ce au făcut cele două mari sportive

Retrasă din activitate pe 9 august 2022, Serena Williams (41 de ani) și-a găsit o nouă ocupație, alături de sora sa mai mare, Venus. Cele două jucătoare de tenis legendare au debutat în cinematografie.

Serena Williams și Venus Williams au fost implicate, alături de actorul Will Smith, , în producția filmului documentare COPA 71, care are ca subiect prima competiție oficială de fotbal feminin, Cupa Mondială din 1971, care a fost ”uitată” de cărțile de istorie. Asta deși la finala de pe Azteca au fost prezenți 110.000 de spectatori! Însă, cum nu a fost organizată sub egida FIFA, competiția a fost dată uitării până acum.

"A fost unul dintre cele mai importante și semnificative momente în lumea feminină a sportului. A fost o onoare să ajut la iluminarea acestei povești, alături de sora mea și de Westbrook Studio", a spus Serena Williams, citată de Tennisworldusa.

Documentarul, despre Cupa Mondială feminină din 1971

"Nu mi-a venit să cred că acea Cupă Mondială feminină 1971 a fost ștearsă din cărțile noastre de istorie. Este emoționant să pot ajuta ca vocea acestor femei să se facă auzită", a spus și Venus Williams.

Documentarul amintește de primul turneu de fotbal feminin din istorie, care s-a jucat în Guadalajara și în Mexico City și care a strâns în tribune sute de mii de suporteri. Finala a avut loc pe celebrul stadion Azteca.

Serena, aproape 95 de milioade de dolari din tenis

Serena și Venus Williams sunt printre cele mai de succes jucătoare de tenis, câștigând împreună 121 de trofee, dintre care 14 de Grand Slam. Serena s-a retras anul trecut din tenis, ea jucând la US Open 2022 pentru ultima dată în carieră. Ea a câștigat aproape 95 de milioane de dolari strict din premiile turneelor la care a participat.

Suma o plasează pe Serena pe locul 1 în topul jucătoarelor de tenis cu cei mai mulți bani câștigați exclusiv din turnee, la mare distanță de locul 2, ocupat chiar de Venus Williams. În acest clasament, Simona Halep este pe poziția a 3-a all-time. Sora sa mai mare mai joacă încă tenis, însă nu la un nivel înalt.