Venus Williams, meci incredibil la 42 de ani: Cifrele jucătoarei care refuză să iasă „la pensie“

Născute pentru a juca tenis! Așa pot fi descrise surorile Williams: Venus (42 de ani) și Serena (41 de ani). Doar că, de aproape 4 luni, sora mai mică a acceptat să-și agață racheta în cui, după un US Open emoționant. Venus, în schimb, continuă să bată lumea în lung și-n lat pentru turnee!

Chiar dacă a alunecat până pe locul 1.003 WTA, Venus s-a înscris la întrecerea găzduită de Auckland (Noua Zeelandă), înainte de Australian Open 2023 (16-29 ianuarie). Aici, americanca a debutat pe tablou cu o victorie rară, într-o confruntare cu conaționala ei, Katie Volynets (21 de ani, 113 WTA): 7-6, 6-2.

După acest meci scurt, cu o adversară mai tânără cu... 21 de ani (!), Venus a dat de chinezoaica Lin Zhu (28 de ani, 84 WTA) în turul II. Și a ieșit un meci-maraton, de 2 ore, 24 de minute, decis în trei seturi: 3-6, 6-2, 7-5 pentru Zhu. De remarcat că Venus a rezistat admirabil, iar în decisiv a condus cu 5-3. Apoi însă, a cedat patru game-uri la rând și a fost învinsă.

Venus Williams a disputat 16 meciuri de simplu, începând cu data de 8 februarie 2021. Bilanțul ei: 3 victorii, 13 înfrângeri. Până la meciul câștigat cu Volynets acum, la Auckland, Venus nu mai bătuse pe nimeni de la 29 iunie 2021, de la o victorie cu Mihaela Buzărnescu, în turul I de la Wimbledon.

Venus Williams are șapte titluri de Grand Slam în palmares, la simplu, și a cucerit Turneul Campioanelor în 2008, plus aurul olimpic, în proba de simplu, în 2000. La dublu, americanca are 14 trofee majore și trei medalii de aur, la Jocurile Olimpice din 2000, 2008 și 2012.