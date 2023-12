U Craiova, prima înfrângere sub comanda lui Petev. Hermannstadt urcă pe loc de play-off

FC Hermannstadt a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 2-1 (0-0), duminică, la Sibiu, într-un meci din etapa a 19-a a Superligii de fotbal.

Gazdele au deschis scorul prin Gabriel Iancu (51), cu un şut din marginea careului, fără replică pentru portarul Laurenţiu Popescu. Alexandru Mitriţă (53) a egalat imediat, cu un şut dintr-un unghi aproape imposibil.

Alexandru Oroian (62) a marcat golul victoriei sibienilor, cu un şut din centrul careului, după o minge deviată de apărarea craioveană. Oaspeţii au avut două ocazii bune prin Andrei Ivan (30), care nu a putut să îl învingă pe portarul Cătălin Căbuz din careu. Daniel Paraschiv a ratat două ocazii de singur cu portarul Popescu în repriza secundă (46, 58).

Naivitatea e de vină

U Craiova a pierdut primul său meci cu Ivailo Petev pe bancă, după patru victorii consecutive (trei în Superliga, una în Cupa României). FC Hermannstadt venea după o înfrângere, doar a treia din acest campionat pentru sibieni. În tur, Universitatea s-a impus cu 1-0.

”Am fost naivi și am pierdut acest meci. Am pierdut jucătorii din marcaj și astfel au marcat. Era mai echitabil un egal, au fost ocazii de o parte și de cealaltă. Trebuie să vedem unde am greșit și să pregătim echipa pentru meciul viitor, doar la asta ne gândim.

Chiar dacă ne lipsesc unul, doi sau trei jucători trebuie să ne întoarcem mai puternici pentru a rezolva această situație. Trebuie să mai văd meciul cel puțin încă o dată, apoi voi vedea ce măsuri o să iau. Trebuie să minimizăm orice greșeală pentru a ne lupta la campionat, trebuie să nu mai lăsăm loc greșelilor”, a declarat Ivailo Petev la finalul paridei de la Sibiu.