Țiriac, despre Dan Șucu: „E rudimentar la tenis. L-am văzut şi am plecat imediat. Să nu lase mobila pentru fotbal”

Ion Țiriac a comentat în stil propriu știrea că Dan Șucu a devenit acționar majoritar la Genoa. Miliardarul a declarat că nu se prea cunoaște cu patronul rapidist, chiar dacă ambii fac parte din elita țării din punctul de vedere al bogăției.

Cei doi afaceriști nu au interacționat foarte mult de-a lungul anilor, Țiriac mărturisind că-l știe pe omul momentului în fotbalul românesc doar pentru că are o afacere de succes cu mobilă. În plus, cei doi s-au mai văzut pe terenul de tenis, sportul preferat de bogătașii lumii. Însă Dan Șucu nu a reușit să-l impresioneze pe fostul mare jucător de tenis.

”Îl cunosc că este un foarte, foarte rudimentar jucător de tenis. L-am văzut jucând tenis şi am plecat imediat după aceea. Probabil că joacă mult mai bine fotbal, iar dacă joacă mult mai bine fotbal, cunoaște mult mai mult despre fotbal decât despre tenis”, a glumit Ion Țiriac pe seama lui Dan Șucu.

L-a felicitat pentru că a preluat Genoa

Miliardarul l-a felicitat pe noul acționar majoritar și președinte de la Genoa, dar i-a transmis să aibă grijă de afacerea cu mobilă, pentru a-și putea susține activitatea în sport. ”Nu mă pricep și, dacă nu mă pricep, nu aș ști ce să vă răspund. Pe domnul Şucu îl cunosc că vinde mobilă. Îl felicit pentru că a avut acest curaj.

Sigur că da, există cluburi… spun că Real Madrid nu are preţ, asta spune preşedintele… că oricât i-ar da, nu are preţ. Acum dumnealui, în Italia. Înţeleg că şi Rapidul este al dumnealui. Sper să nu lase mobila pentru fotbal că ajunge repede în faliment. Dar îl felicit pentru că are curajul să facă asemenea paşi”, a spus Ion Țiriac, conform sport.ro.