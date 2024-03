Țara arde și baba se piaptănă. Adrian Mutu și-a făcut implant de păr în Turcia FOTO

După înfrângerea de acasă cu Universitatea Craiova, CFR Cluj a rămas la 8 puncte în spatele liderului FCSB. Antrenorul ardelenilor, Adrian Mutu, a profitat de pauza provocată de meciurile echipei naționale, și-a luat câteva zile libere și a plecat în Turcia. Nu să mai învețe meserie, ci pentru a-și face implant de păr.

Recunoscut pentru faptul că mereu a avut grijă de imaginea lui Adrian Mutu nu renunță la obiceiurile sale. Iar acum a mers în Turcia pentru a-și completa podoaba capilară. Fostul fotbalist a mers la o clinică renumită și și-a făcut operația, după care a postat pe Instagram mai multe imagini din momentul intervenției, pentru a face reclamă. Antrenorul apare în fotografii tuns la zero.

„Am venit până în Turcia. Începe să te lase și părul și alte lucruri. Nu mai merge. Timpul nu iartă pe nimeni. Am pus puțin păr, așa în în părți. Nu ai văzut la interviuri când bate lumina cum se vede? Zici că îl am pe Robert Niță și pe Messi pe extreme. A trecut timpul. Nu e dureros. Eu am dormit. Durează câteva ore. E o treabă migăloasă. Nu este chiar așa ușor”, a spus Adrian Mutu la emisiunea „Fanatik Superliga”.

Prezent în studio, Vivi Răchită replicat: „Înseamnă că eu trebuie trebuie să stau două zile, dorm două zile”. Iar Mutu i-a răspuns imediat: „Mamă, Vivi, e groasă! O lună stai”.