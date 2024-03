Amintirile îl urmăresc. Adrian Mutu, inclus pe lista jucătorilor cu cele mai ciudate obiceiuri sexuale

Ajuns la 45 de ani, Adrian Mutu este printre cei mai cuminți oameni de fotbal din țară. Antrenorul lui CFR Cluj a avut o viață tumultuoasă în tinerețe, fapt pentru are a fost inclus într-un top realizat de cotidianul britanic Daily Star Sport despre cei mai ciudați jucători din Premier League și obiceiurile lor sexuale.

Este cunoscut însă că Mutu și-a trăit din plin viața când era jucător. „Briliantul” a rămas în memoria colectivă renumit și pentru golurile sale, dar și pentru cuceririle făcute în rândul femeilor. Jurnaliștii englezi și-au amintit de o mărturisire a lui Adrian Mutu, cu privire la consumul de cocaină din 2004, care l-a îndepărtat de la Chelsea. Mutu a recunoscut că a luat cocaină pentru a-și îmbunătăți performanțele sexuale.

„Nu sunt dependent de droguri. O neg categoric! Singurul motiv pentru care am luat ceea ce am luat a fost pentru că am vrut să îmi îmbunătățesc performanțele sexuale. Poate fi amuzant, dar este adevărat. Nu am folosit cocaină (n.r.- în alte scopuri). Am luat ceva care m-a făcut să mă simt bine”, le-a povestit Adrian Mutu jurnaliștilor britanici la acea vreme.

David Beckham purta lenjerie provocatoare

Românul e totuși mic copil pe lângă alte vedete ale fotbalului britanic. Victoria Beckham a dezvăluit în trecut că lui David Beckham îi place să poarte alături de soția, în momentele fierbinți, lenjerie provocatoare. În plus, cântăreața a dat din casă: „Pachetul lui este imens... este ca țeava de eșapament a unui tractor”.

Iar Jese Rodriguez, atacant la Stoke City, în sezonul 2017-2018, e fan al jucăriilor sexuale. „Este un partener care are aproape toate jucăriile care ar putea exista, dar, chiar și așa, sunt unele despre care el nu știe. Eu i le aduc, iar el e încântat. Asta este părerea mea, sunt foarte libertină în această privință, dar mai sunt unii oameni mai plictisitori”, spunea Aurah Ruiz, fosta lui parteneră.

Cheryl Tweedy, fosta soție a lui Ashley Cole, a dezvăluit despre fostul internațional că în timpul preludiului acesta adora să îi fie masate picioarele, în timp ce un alt jucător, al cărui nume nu a fost dezvăluit, adora să facă sex într-o cușcă. Informația a fost oferită de actrița de filme pentru adulți Mistress Estee, care a spus că a petrecut o noapte intensă cu un fotbalist de la Manchester City, care a ales să sărbătorească o victorie închis într-o cușcă erotică.