Șumudică, „turbat“: Intervenție explozivă la televizor, după ce Rapid i-a închis ușa

Cu siguranță, antrenorii devin maturi și ei și, drept urmare, e posibil ca, pe viitor, și Marius Șumudică să ajungă să aibă un comportament echilibrat.

Acum însă, după ce a aflat că Rapid i-a refuzat șansa revenirii în Giulești, antrenorul de 52 de ani a „turbat“ într-o intevenție la Digi Sport! Și a amenințat, țipând, că pe viitor va accepta orice ofertă de la o rivală a giuleștenilor, inclusiv FCSB! Iată cele mai dure declarații oferite de Șumudică, duminică seară:

*Nu sunt mâhnit, serios. Am sperat până în ultima clipă că pot fi numit antrenor. Nu vreau să contest sub nicio formă decizia conducerii Rapidului, e decizia lor. Vreau să spun, pentru a ști toată lumea, ce s-a întâmplat. N-am fost sunat de nimeni, decât de Daniel Niculae acum 2-3 zile. Mi-a spus că «Șumi, îți dai seama, decizia nu e a mea. Vreau doar să ne împăcăm». Eu nu aveam nimic de împărțit cu el. N-am primit nicio ofertă, ca să se liniștească rapidiștii de 7-8 ani, care spun că Șumudică a primit nu știu câte oferte și a refuzat mereu. Nu, eu n-am primit nicio ofertă de la Rapid în ultimii 7 ani.

*Îi doresc baftă lui Cristiano Bergodi și tuturor celor de acolo. Sper ca anul acesta să-și îndeplinească obiectivele. Am reușit să iau campionatul, ca jucător, la Rapid, am zis că îl doresc și ca antrenor. Nu mi s-a oferit această șansă, e alegerea dânșilor, pe care nu o contest.

*Un singur lucru vreau să spun: am ajuns la o maturitate profesională și îmi dau seama că în viață am făcut foarte multe greșeli. De ce spun asta? Am greșit fiindcă m-am atașat foarte mult de anumite cluburi, în speță de Rapid, și am declarat tot timpul, închizându-mi ușile peste tot, că sunt un rapidist convins. Din momentul de față, vreau să spun că până acum, probabil, eram Șumi-gol. Aveam tot felul de porecle. Din acest moment, Șumudică nu mai e rapidistul Șumudică. Rapidistul Șumudică a murit aseară (n.r. – sâmbătă seară), o să vedeți prin ce decizii voi lua în viitor. Din momentul de față, există un personaj care se numește «antrenorul Șumudică», un om profesionist, care pune suflet și a pus pe primul plan fotbalul înaintea familiei.

*Am greșit! De acum încolo, voi lua în calcul orice ofertă voi avea din țară, fiindcă îmi doresc să performez. Dacă voi avea șansa să ajung la o echipă dintre primele 4, oricare, voi fi campion. Vă fac o promisiune în direct: la orice echipă aș merge voi fi campion. O să vedeți lucrul ăsta. Voi face tot ceea ce ține de mine pentru echipa pe care o voi antrena, fie că e Craiova, FCSB, Dinamo, orice echipă va fi.

*Am refuzat de două ori o «pălărie» de bani de la domnul Gigi Becali. De două ori am plecat din oraș și am refuzat o «pălărie» de bani. În momentul ăsta, «pălăria» aia se poate transforma în «fes», nu mai contează. Îmi doresc să fac performanță și lumea să fie mândră de mine.

*Nu-mi doresc să mai plec în străinătate. Îmi aștept rândul la oricare dintre primele clasate și vă promit că voi performa. Știu ceea ce pot să fac, știu ce jucători am antrenat și ceea ce am făcut. Pot face performanță la oricare club, inclusiv FCSB! INCLUSIV FCSB!

2

trofee are Marius Șumudică, ambele cucerite cu Astra Giurgiu. Un titlu (2015-2016) și Supercupa României (2016-2017). În plus, a eliminat de două ori West Ham United în cupele europene.