Șumudică pregătește răzbunarea: Ce va urma la Rapid după ușa închisă antrenorului

Dacă Marius Șumudică (52 de ani) era considerat un factor perturbator pentru viața Rapidului, cât timp era departe de țară, sub contract cu echipe din străinătate, ne putem imagina doar ce va urma acum, după scandalul blocării venirii sale, în locul lui Adrian Mutu!

O „mostră“ din ce va urma ne-a fost furnizată de însuși Șumudică. Duminică și luni, acesta s-a lansat în niște tirade incredibile la adresa conducerii. Și, având în vedere că fostul atacant are și susținerea liderilor galeriei, e clar că, începând din prima etapă, viața lui Cristiano Bergodi (58 de ani), alesul conducerii rapidiste pentru banca tehnică, va fi un calvar! Atât din cauza scandărilor din tribune, cât și din cauza „bățului prin gard“ pe care îl va băga Șumudică.

Conștient și el de ce îl așteaptă, Bergodi, care a semnat pe 2 ani cu Rapid, a avut un prim discurs rezervat despre provocarea care urmează.

„N-am o baghetă magică“

Italianul a spus, încă de la început, că e incapabil de a face minuni, bătând din palme și că are nevoie de timp.

„Eu am venit după o perioadă de pregătire făcută de un alt antrenor. Normal că e foarte greu acum, cu Adi Mutu s-a lucrat altceva în cantonament, dar nu mă sperie nimic. N-am o baghetă magică, însă eu, unde am mers, nu m-am speriat de nimic, chiar dacă au fost situaţii grele. Mai sunt puține zile până la meciul cu Sepsi, Dumnezeu mi-a dat în prima etapă fosta echipă... Aşa e destinul antrenorilor. În urmă cu o lună şi jumătate, eram la Sepsi şi câştigam finala Cupei României, e normal să cunosc jucătorii de acolo. Dar ei au acum un antrenor foarte bun (n.r. - Liviu Ciobotariu), vor veni în Giuleşti cu un moral foarte bun după ce au câştigat Supercupa. Eu le cunosc minusurile şi plusurile, însă Sepsi e o echipă de temut“, a avertizat Bergodi.

Ținte îndrăznețe stabilite de șefi

Întrebat despre obiectivele fixate de conducere, noul antrenor al Rapidului a spus că ele sunt realizabile, însă, din nou, fără a promite marea cu sarea!

„Am amintiri frumoase de la Supercupa câştigată cu Rapid în 2007. Acum ne dorim să facem o performanţă adevărată la Rapid. Eu am încredere în munca mea şi cred că se poate face treabă bună aici. Obiectivul stabilit de conducerea clubului e un loc în primele trei. În fiecare an, clubul trebuie să facă un pas mai sus. Rapid e un club glorios şi, de când a revenit în Liga I, a crescut de la an la an. E un brand şi trebuie să facă performanţe importante. Deci, e normal să fie locurile 1-3 şi, bineînţeles, să ajungem cât mai departe în Cupa României, pentru că e un drum mai scurt pentru a juca în Conference League“.

Rugăminte pentru suporteri

Știind și el că, indiferent de ce va spune, va fi huiduit de oamenii apropiați de Șumudică, Bergodi a încercat, totuși, să câștige o perioadă în care să fie lăsat să muncească în liniște. Realist vorbind însă, vorbim despre un scenariu SF.

„Împreună cu suporterii şi cu băieţii putem să facem treabă bună. Ne dorim să aruncăm tribunele în aer, ca să spun aşa. Eu îi cunosc de mult timp pe suporterii rapidişti, sigur că s-au mai schimbat, sunt şi tineri acum în peluză. Eu am rugămintea faţă de ei de a fi mereu lângă echipă. Să mă critice pe mine, dar nu pe băieţi, pentru că echipa trebuie susţinută întotdeauna, şi la bine, dar şi la rău. Ăsta e mesajul meu pentru ei. Iar eu sper că putem oferi un stil de joc plăcut ochiului, lucru pe care l-am făcut întotdeauna unde am antrenat. Şi nu văd de ce n-aș face acelaşi lucru şi aici“, a spus Bergodi.

4

trofee sunt în palmaresul antrenorului Cristiano Bergodi: două Cupe ale României cu Sepsi (2022-2023, 2021-2022), o Supercupă a României cu aceeași echipă (2022-2023) și alta cu Rapid (2007-2008).

Superliga, ediția 2023-2024, prima etapă

Vineri, 14 iulie

Oțelul Galați – UTA 18.30

Rapid – Sepsi 21.30

Sâmbătă, 15 iulie

Hermannstadt – Farul 18.30

CFR Cluj – Poli Iași 21.30

Duminică, 16 iulie

Petrolul – Universitatea Cluj 18.30

FC U Craiova 1948 – FCSB 21.30

Luni, 17 iulie

Voluntari – FC Botoșani 18.30

Dinamo – Universitatea Craiova 21.30