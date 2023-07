Acționarul Victor Angelescu, acid cu Șumudică: A explicat de ce antrenorul are ușa închisă la Rapid

Marius Șumudică (52 de ani) s-a întors cam de o lună în țară, după contractul încheiat cu Al-Raed (Arabia Saudită), și de atunci a „reușit“ să provoace conflicte cu mai toți oamenii din conducerea Rapidului! Culmea ironiei: după această „performanță“, Șumudică se aștepta să fie numit antrenor la Rapid, de către oamenii pe care i-a criticat, în locul lui Adrian Mutu!

Încă de când a aterizat la București, Șumi și-a început seria atacurilor. Primul vizat? Ofițerul de presă, Lucian Ionescu. Motivul? Organizarea evenimentului dedicat centenarului, antrenorul simțind că n-a fost suficient de respectat, atunci când i s-a dat invitația prin SMS.

Doar că, de fapt, acest scandal provocat de Șumudică, cu citirea SMS-ului în studioul Digi Sport, a fost doar o continuare a atacurilor sale asupra conducerii Rapidului. Și până la acest episod, el criticase constant clubul, transferurile efectuate și mai toate deciziile luate la nivel administrativ.

Acum, toate aceste critici, dar și stilul său conflictual, despre care Adevărul a oferit exemple concrete aici, s-au întors ca un bumerang împotriva lui Șumudică. Și i-au închis definitiv ușa la Rapid, după cum a lăsat de înțeles și acționarul Victor Angelescu, luni, într-o intervenție la Digi Sport.

Bineînțeles, „fiert“ că varianta Rapid a căzut definitiv pentru el cu actuala conducere, Șumudică a intrat la Digi Sport, după Victor Angelescu, și a mai lansat un atac asupra conducerii formației giuleștene.

Ce a spus Victor Angelescu la Digi Sport?

*În primul rând, mi se pare puțin greu să ne gândim că-l punem pe Șumudică, pentru că în ultimii ani a criticat nonstop ceea ce se întamplă la Rapid. Atâta timp cât nu ești de acord cu patronatul, cu centenarul, 101 dalmațieni, cu ceea ce face clubul, cu oamenii din club și ai anumite reacții, atunci mi se pare incredibil să spui că poți să fii numit antrenor.

*Tu vii, arunci cu pietre nonstop, anunți că vrei să fii antrenor și că ești rapidist... Mi se pare incredibil, totuși. Probabil că Daniel Niculae (n.r. – președintele Rapidului) a avut o discuție cu el, nu vreau să intervin. Faci anumite declarații, că nu vei lucra cu anumite persoane (n.r. – Șumudică spusese, de curând, că nu va lucra niciodată cu Daniel Niculae președinte la Rapid), că ăsta nu e Rapid, după care să te aștepți să fii pus, mi se pare destul de greu de gândit.

*Sunt comentariile dânsului, nu pot să spun dacă va antrena sau nu Rapid. Ar trebui să se decidă care e opinia lui, nu se poate schimba de la o zi la alta. Ca si antrenor, sunt convins că e foarte, foarte bun, dar am vorbit la nivel declarativ. Nu contează doar asta sau că ești rapidist. Atâta timp cât arunci cu pietre de la Liga 4, cum vrei să lucrăm împreună?

Cum a răspuns Marius Șumudică la declarațiile date de Victor Angelescu?

*Eu îmi propusesem să nu mai vorbesc despre acest subiect, din moment ce n-am vorbit nici cât era Mutu antrenor și nu-mi doream să vorbesc nici după ce au ales noul antrenor, pe domnul Cristiano Bergodi, căruia îi doresc să-și îndeplinească obiectivele. Fiind ultima mea apariție în legătură cu acest subiect, trebuie puse la punct unele lucruri. De fiecare dată când sunt atacat, nu rămân dator. Ăsta e caracterul meu.

*Am intrat datorită (n.r. – din cauza) acestor atacuri. În primul rând, dânsul (n.r. – Victor Angelescu) se contrazice. Nu pot folosi un termen dur, să zic că minte, dar acum o săptămână a ieșit public și a zis că «Marius Șumudică e una dintre opțiunile noastre». Astăzi, vine și spune altceva.

*În altă ordine de idei, am primit un telefon de la Daniel Niculae în care mi-a spus că mă va suna, indiferent dacă voi fi antrenor sau nu și că-mi va spune ceea ce dorește. Recunosc, am spus că, dacă mă întorc la Rapid, vreau să lucrez cu alt președinte, cum de altfel și domnul Niculae, în momentul în care a revenit la Rapid, a spus că nu va reveni decât dacă va pleca domnul Burcă. Până la urmă, s-a făcut acest pas și a plecat domnul Burcă.

*În al doilea rând, tot ceea ce a declarat domnul Angelescu, spunând că sunt unul dintre cei mai buni antrenori din țară... deci performanța n-a primat niciodată la Rapid!

*Că am dat eu cu pietre, revin și spun: sunt antrenor de fotbal, am fost suporter al Rapidului. Am spus că au făcut zece achiziții anul trecut, dintre care, parțial, doar unul a confirmat, Dugandzic. Parțial, marcând destul de multe goluri din penalty. Cu ce greșesc că am spus lucrurile astea și că se adeveresc prin evoluțiile jucătorului?

*Tot ceea ce a spus domnul Angelescu, toată atitudinea dânsului, mi-a demonstrat că n-am fost ales ca antrenor, nu datorită CV-ului sau rapidismului, ci pur și simplu a sunat a răzbunare pentru modul în care eu m-am adresat și lucrurile adevărate pe care eu le-am spus.

*Din punctul meu de vedere, mi-au făcut un bine în momentul de față. Îmi știu drumul, mi-am dat seama că nu pot ajunge antrenor la Rapid, atât timp cât domnul Angelescu și domnul Niculae sunt acolo. Le doresc baftă și ca, în continuare, să realizeze ceea ce și-au propus și ceea ce așteaptă suporterii.

*Promit că nu voi mai discuta subiectul Rapid. Țin să le mulțumesc oamenilor de fotbal, care n-au fost puțini, și suporterilor, care au fost aproape de mine și și-au dorit să vin antrenor la Rapid. Dar mi-am dat seama că locul meu nu e la Rapid împreună cu acești oameni. Le doresc baftă.