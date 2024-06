Stanciu, cu chef de ceartă după România – Bulgaria: interviul său exploziv după un meci-somnifer VIDEO

România și-a continuat seria prestațiilor slabe din 2024, bifând încă o partidă fără victorie în acest an în care n-a bătut pe nimeni. Amicalul cu Bulgaria, al cărui „film“ a fost oferit de Adevărul aici, a crescut grijile înainte de Euro 2024 (14 iunie – 14 iulie, Germania). Nu și pentru Nicolae Stanciu!

Liderul naționalei a venit la interviul de după meci și, după ce i s-a dat de înțeles că tricolorii au avut o prestație ștearsă, încă una în acest an, s-a enervat! Și s-a luat de toată lumea, în frunte cu spectatorii care, la final, au huiduit România, la capătul unui meci cu efect de somnifer.

Ce a spus Nicolae Stanciu?

*Nu ne-a ieşit jocul, dar mai sunt două săptămâni şi avem timp să reglăm jocul. Griji? De ce? Te întreb şi eu acum, îmi puneţi nişte întrebări... Un penalty ratat. Şi eu am ratat. În 2016, am bătut Georgia cu 5-0 înainte să plecăm în Franţa şi credeam că vom câştiga Europeanul. Acum am făcut 0-0, n-am luat gol, au avut şi ei ocazii, e clar că mai trebuie să punem la punct anumite lucruri.

*De ce să vă faceţi griji? În primul rând, nu credeaţi că ne calificăm. Acum a venit lume. În afară de copiii ăştia care au venit şi am fost să-i salutăm, au început să huiduie şi au plecat când s-a fluierat finalul. Acum o lună erau toţi fericiţi că mergem la Euro. Nu ştiu dacă sunt aşteptările prea mari. Ăştia suntem, pe ăştia îi aveţi, noi mergem la Euro. Acolo sperăm să fim în cea mai bună versiune a noastră.

