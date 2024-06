România „tremură“ înainte de Euro 2024: accidentații din lot riscă ratarea turneului final

Fundaşul Andrei Burcă şi atacantul Denis Alibec reprezintă cele mai mari semne de întrebare în ceea ce priveşte lotul echipei naţionale a României la Euro 2024, din cauza unor probeleme medicale, a afirmat, marţi, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu.

"În privinţa lui Andrei Burcă, staff-ul medical trebuie să continue aceste rapoarte şi să nu avem niciun risc atunci când el intră pe teren, mai ales că e vorba de participarea lui la EURO. În momentul de faţă acestea sunt cele mai mari semne de întrebare pe care le avem. Andrei îşi doreşte să revină cât mai repede, l-am găsit destul de supărat că nu poate să intre în programul de pregătire şi că nu poate fi în această seară alături de jucători", a declarat Burleanu.

În ceea ce îl priveşte pe Denis Alibec, Burleanu a spus că acesta a suferit o mică intervenţie chirurgicală la picior, care ar fi trebuit să fie făcută în urmă cu două-trei săptămâni pentru a se putea reface total până la Euro.

"Am fost ieri în cantonamentul jucătorilor, am stat de vorbă cu Denis şi cu ceilalţi jucători. Ne pare foarte rău de această situaţie, mai ales că ar fi trebuit să se opereze de acum două-trei săptămâni, astfel încât să fie evitată o astfel de situaţie. Acum aşteptăm staff-ul medical să îşi facă treaba, sperăm să poată fi recuperat. E prematur să spunem dacă va fi prezent sau nu la EURO, la el este o tăietură şi depinde de cât de repede se va recupera. Plus că nu este la mână, este la picior, şi asta va face şi mai dificilă recuperarea. Ne-am fi dorit ca această intervenţie medicală să fi avut loc acum două-trei săptămâni, mai ales că Denis Alibec s-a alăturat lotului naţional mai devreme decât ceilalţi tricolori", a adăugat Burleanu.

Denis Alibec şi Andrei Burcă nu fac parte din lotul de 26 de jucători pentru partida de pregătire cu Bulgaria, diseară (ora 21.30, Prima TV).

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB), Sava (CFR Cluj)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova);

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Grameni (Farul Constanța), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB);

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj).

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina (Munchen, 16.00), Belgia – Slovacia (Frankfurt, 19.00)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina (Dusseldorf, 16.00)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA (Koln, 22.00)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.