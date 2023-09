Soția lui Dawa, ieșire în decor. „Verificați-vă iubitele! Fetelor din România le place «negrul» meu. Rasiști nenorociți”

Sofya, soția lui Joyskim Dawa, a sărit să-l apere pe fotbalistul FCSB după ce acesta a fost atacat cu mesaje rasiste și vulgare pe Instagram. Dacă în primă fază consoarta jucătorului a făcut-o cu bun-simț, în următoarele ore a avut și ea numeroase ieșiri în decor.

După eliminarea din restanța Hermannstadt - FCSB 2-2, Joyskim Dawa a primit mai multe mesaje insultătoare. Atât el, cât și soția sa au luat atitudine. „Comentariile voastre sunt inacceptabile. Suntem mândri să fim negri și africani. Aș fi încântată să spun aceleași lucruri despre numărul aproape inexistent de jucători profesioniști români din prima ligă franceză.

Să insulți o persoană de culoare în 2023 demonstrează cât de deschis la minte ești, așa că ieși afară și vezi ce are de oferit lumea! Uitați-vă la echipele din toate campionatele, fără acești „negri” fotbalul ar fi la fel de plictisitor ca meciurile voastre din Liga 2. Mergeți și citiți-vă Biblia din nou, pentru că rasismul și pariurile sunt păcate. Am spus ce am spus și nu-mi pare rău”, a scris Sofya în primă fază.

După care soția lui Dawa a pornit un război online cu fanii, cam de același nivel cu postările inițiale ale acestora: „Oh, și ați face bine să verificați cui trimit mesaje iubitele voastre, pentru că pare că fetelor din România le-ar plăcea la nebunie să fie cu «negrul» meu”.

În altă postare, soția lui Dawa a distribuit un videoclip de la scandalul cu arbitrul Sebastian Colțescu, în prim-plan, care l-a numit pe Pierre Webo „ăla negru”: „Așa voi trata următorul om care îi spune bărbatului meu «negru». O să vă învăț de ce ni se spune AFRICANI. Se pare că asta este o problemă mare în țara voastră. Mai bine v-ați învăța lecția”, a scris Sofya.

În cel mai recent mesaj, aceasta a adoptat un ton și mai dur: „Nu-mi mai numiți băiatul «negru» și luați un bilet de avion spre Zanzibar, rasiști nenorociți. Dacă nu sunteți mulțumiți, deveniți voi fotbaliști sau antrenori, poate veți fi acceptați în Liga 2”.