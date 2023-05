Sorana, lovită de necaz și mișcată de drama lui Halep: Cîrstea, interviu tulburător pentru Eurosport VIDEO

România a avut trei sportive pe tabloul principal de la French Open și două dintre ele, Ana Bogdan (63 WTA) și Sorana Cîrstea (32 WTA), au și fost învinse, la Paris, după primul tur. Așadar, rămânem cu Irina Begu (27 WTA), cea care, astăzi (după ora 15.30, Eurosport), va evolua, în turul II, cu italianca Sara Errani (36 de ani, 73 WTA).

Revenind la rezultatele de până acum ale româncelor, din păcate, eșecul înregistrat de „Sori“ a durut foarte tare! Mai ales că ea făcuse o serie impresionantă de meciuri, în luna martie, la Indian Wells și Miami. Din păcate, trecerea pe zgură a însemnat o cădere dramatică, după cum Adevărul a arătat aici. Iar la Paris, Cîrstea a avut și un mare ghinion, fiind lovită de o problemă stomacală, în ziua meciului!

Despre acest subiect, dar și situația Simonei Halep, care lipsește de la French Open, a vorbit Sorana Cîrstea, într-un interviu în exclusivitate pentru Eurosport, postul care transmite turneul de la Roland Garros.

Ce a spus Sorana Cîrstea?

*Am avut niște probleme de sănătate, la stomac. Astăzi (n.r. - marți), m-am trezit cu ele și am încercat tot ce am putut. Am fost fără energie, mi-a fost greu să împing în picioare, le simțeam ca de gelatină. Asta e, se mai întâmplă să fie zile nefaste din punct de vedere al sănătății.

*Păcat că (n.r. – problema de sănătate) a venit tocmai aici, vin după o perioadă în care am muncit extrem de mult. Dar, în viață, și în tenis de multe ori muncești și nu vezi niciun rezultat. Trebuie să continui și să sperăm că totul va fi OK pe sezonul de iarbă.

*Nefiind 100% fizic, am încercat să păstrez raliurile destul de scurte, să grăbesc jocul. Mi-a mers în setul doi, dar, în setul trei, adversara a început destul de puternic și cred că acolo unde a făcut break a căpătat încredere, curaj și a început să joace mai liber. E păcat, până joi (n.r. - în următorul tur, dacă ar fi câștigat) aș fi fost bine din toate punctele de vedere.

*Tot ce o să spun legat de subiect (n.r. – cu Simona Halep), mai ales că nu-mi place să-mi dau cu părerea - știu că deja toți din România au făcut-o -, e că nu cred că Simona s-ar fi dopat vreodată conștient. Am spus asta și când am aflat vestea. Atât. Mi-e greu să vorbesc mai mult, nu e o situație fericită. Sper din tot sufletul să se rezolve.