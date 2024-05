Sorana Cîrstea ne arată partea dură a sportului: de ce în București e nevoită să doarmă în mașină VIDEO

Sorana Cîrstea (34 de ani, 30 WTA) se află într-un club select al tenisului feminin. Ne convingem de acest lucru, când aruncăm o privire pe ierarhia WTA la zi. Aici, regăsim doar cinci sportive din categoria +30 de ani: americancele Pegula (30 de ani, 5 WTA) și Collins (30 de ani, 12 WTA), bielorusa Azarenka (34 de ani, 21 WTA), rusoaica Pavlyuchenkova (32 de ani, 22 WTA) și românca noastră.

Faptul că Sorana rezistă în elita tenisului feminin e cu atât mai impresionant cu cât ea a apărut pe tabloul unei întreceri WTA, la Stockholm, în 2006. Acum 18 ani! Și, totuși, nu și-a pierdut încă apetitul pentru a juca la cel mai înalt nivel. Desigur, încurajată și de motivația financiară, având în vedere că, potrivit cifrelor oficiale, a strâns peste 9,5 milioane de dolari din premiile acordate de turnee.

Acum, invitată la podcastul „Vreau să știu“, cu carismaticul Cătălin Oprișan, Sorana a vorbit despre foarte multe subiecte, inclusiv despre partea nevăzută a vieții din sportul de performanță.

Ce a spus Sorana Cîrstea?

*Între antrenamente dorm de multe ori în mașină. Pot să dorm 20 de ore pe un scaun și pot să dorm și într-un hotel. Să-ți dau un exemplu. Fac un antrenament fizic, iar până la al doilea antrenament am două ore... Dacă sunt în București, spre exemplu, mă gândesc: „Fac o oră pe drum, dus-întors, plus 40 de minute până îmi strâng lucrurile“, așa că nu mai plec acasă. Îmi las scaunul pe spate și adorm imediat. Sunt norocoasă și pentru că dorm unde mă pui. Între antrenamente dorm în mașină, nu am nicio problemă.

*Când am fost la turneul de la Dubai, am stat acasă (s-a stabilit acolo în timpul iernii, de câțiva ani), iar până la bază făceam cam 45 de minute cu mașina. Iar când veneau să mă ia, eu coboram cu perna în brațe. Cred că omul care conducea mașina se gândea: <<La 12 ziua, fetița asta...>>. Dar eu tot drumul dorm. Și mă puneam pe bancheta din spate și dormeam! Te adaptezi, trebuie să te descurci.

