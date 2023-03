Sorana Cîrstea, cerul e limita: Ilie Năstase a spus cât poate urca, la ce rezultate are acum

Sorana Cîrstea (32 de ani) a renăscut sub comanda antrenorului Thomas Johansson (48 de ani). Ce-i drept, transformarea n-a fost ușoară și nici n-a venit peste noapte. După cum Adevărul a explicat aici, înainte de a „decola“ la Indian Wells și Miami, „Sori“ a avut o cădere urâtă, în debutul acestui sezon competițional.

Perioada nefastă pare că a fost depășită însă de Cîrstea. Pentru care, diseară (după ora 22.00, Digi Sport 2), urmează un meci cu o miză uriașă, cu Marketa Vondrousova (Cehia, 23 de ani, 103 WTA) în optimile Miami Open.

După părerile exprimate de doi specialiști ai sportului-alb, Cristian Tudor Popescu și Cristian Mândru, a venit și rândul unui colos al tenisului, Ilie Năstase (76 de ani), să facă o „radiografie“ a rezultatelor obținute de Sorana. În dialog cu Fanatik, fostul lider mondial a lăsat de înțeles că sportiva din România are chiar potențialul necesar de a intra în Top 10 WTA!

Ce a spus Ilie Năstase?

*Sorana are rezultate foarte bune în acest an, deşi nu am văzut multe meciuri. Cred că vrea să meargă spre Top 10, să vedem dacă poate să urce aşa mult. Nu este târziu, la vârsta ei are o mare experienţă, a jucat multe turnee, totul este posibil.

*Sunt foarte multe jucătoare foarte bune în circuit, s-au echilibrat valorile în partea superioară, după părerea mea. Măcar să bată din alea primele câteva şi, uşor-uşor, o să urce în clasament, dacă o ţine tot aşa.