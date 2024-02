Sorana Cîrstea a explicat de ce s-a mutat în Dubai de doi ani. Unde se simte „acasă”

După turneele de la Abu Dhabi și Doha, Sorana Cîrstea va evolua și la Dubai, orașul din Emirate în care s-a stabilit pe perioada iernii. Sportiva a acordat un interviu pentru Digi Sport de ce a ales să se mute din România.

Sori a dezvăluit că are reședința la Abu Dhabi, locuiește la Dubai, iar în perioada mai caldă se întoarce în România. Jucătoarea aflată pe locul 22 mondial spune că a luat această decizie pentru a putea să se pregătească mai bine pentru tenis. ”Da, așa este, m-am mutat la Dubai. De doi ani mi-am luat rezidența la Abu Dhabi, dar locuiesc la Dubai. Mereu mi-am dorit să locuiesc și în țară, dar și în afară, mai ales că sportul practicat de mine presupune să fii mereu plecat.

Mi-am dorit să locuiesc 50%-50%, adică jumătate de an în România și jumătate de an în afară. Bine, impropriu spus jumătate de an, pentru că eu călătoresc extrem de mult”, a spus Sorana Cîrstea pentru Digi Sport. Sportiva a dat asigurări că nu a renunțat la locuința din București și că mereu se va simți româncă. ”Dar da, m-am mutat acum doi ani. Jumătate de an, în general perioada de iarnă, sunt în Dubai, iar în restul anului, din primăvară și până la toamnă sunt în București.

În suflet rămâne româncă

Acasă va rămâne tot timpul București, tot timpul România. Dubai este mult mai bine din punct de vedere al condițiilor pentru tenis, al condițiilor pentru pregătire și antrenament, însă în suflet sunt româncă”, a mai spus Sorana Cîrstea.

În primul tur de la WTA Dubai, românca o va întâlni azi pe Sofia Kenin (25 de ani, 45 WTA), sportiva din USA care are un Grand Slam în carieră, Australian Open 2020. Meciul va începe la aproximativ ora 19.00 și va fi transmis pe Digi Sport 4. Sorana e la un loc distanță de cea mai bună clasare a carierei, poziția 21, atinsă pe 12 august 2013.