Serena Williams, „dopată“ cu fericire: A râs în hohote, și-a dat ochii peste cap și a făcut spectacol la interviu VIDEO

Serena Williams (605 WTA) va împlini 41 de ani pe 26 septembrie, însă, deocamdată, retragerea ei din activitate se amână! Pentru că, în noaptea de miercuri spre joi, idolul tribunelor la US Open a reușit o victorie fabuloasă: 7-6, 2-6, 6-2 cu Anett Kontaveit (Estonia, 26 de ani, 2 WTA).

Dincolo de dimensiunea succesului, în condițiile în care tocmai a bătut a doua jucătoare a lumii, e impresionant și modul în care Serena și-a redescoperit forma, la New York! Până la US Open 2022, ea bifase patru meciuri în acest an dintre care trei pierdute!

Ajunsă la Flushing Meadows, Serena a trecut deja de Kovinic (80 WTA) și de Kontaveit (2 WTA). Iar asta în condițiile în care, mai ales în partida din turul II, cei mai mulți oameni credeau că Anett Kontaveit o va trimite pe Serena „la pensie“.

Nu s-a întâmplat însă așa, iar pentru Serena Williams urmează confruntarea cu Ajla Tomljanovici (Australia, 29 de ani, 46 WTA), în noaptea de vineri spre sâmbătă, în turul III.

Până atunci, Serena a acordat un interviu fabulos pe teren, imediat după succesul uriaș cu Anett Kontaveit, în care, pur și simplu, a radiat de fericire, în uralele publicului.

Iată cum a decurs interviul Serenei, care poate fi văzut mai jos:

Reporter: Nu prea te grăbești să evoluezi departe de tenis (aluzie la iminenta retragere a Serenei). Ce ai de spus despre asta?

Serena Williams: Nu mă grăbesc. Iubesc acest public. E fantastic. Mai pot să joc un pic tenis (zâmbește). Vom vedea...

Reporter: Pare că ai un pic mai mult tenis de jucat. Ce-i drept, ai jucat foarte puțin în ultimul an. Și tocmai a bătut a doua jucătoare a lumii! Cum ai reușit?

Serena Williams: Hmmm... Păi, sunt o jucătoare foarte bună (râde cu poftă). Asta fac cel mai bine. Iubesc provocarea. Așa e. N-am jucat multe meciuri în ultimul an, dar m-am antrenat foarte bine (pe un ton apăsat). Doar că, în ultimele săptămâni, nu-mi ieșea ce doream, în timpul meciurilor. Și mă gândeam: asta nu sunt eu! Dar în ultimele două meciuri aici, la New York, totul s-a potrivit. Poate că trebuia să fiu cu voi (arată spre public) alături de mine...

Reporter: Te-ai surprins și pe tine cu nivelul tău actual?

Serena Williams: Cum?! (zâmbește)

Reporter: OK, știu (râde)

Serena Williams: Sunt doar Serena. Sincer acum, după ce am pierdut setul doi, m-am gândit: Dumnezeule! Acum trebuie să dau tot ce am mai bun, că altfel înseamnă că asta a fost (cu referire la retragerea sa după US Open). Așa că mi-am dorit doar să încerc să dau tot ce am și să văd ce voi reuși. Și am fost foarte entuziasmată, ca să fiu sinceră.

Reporter: Vreau să te întreb cum reușești să-ți controlezi emoțiile, la acest US Open, în condițiile în care vrei să câștigi și ești o jucătoare foarte competitivă...

Serena Williams: Da. Sunt foarte competitivă. Să fiu sinceră, mă uit la acest turneu ca la un bonus. Nu mai am nimic de dovedit, n-a mai rămas nimic să nu fi câștigat deja. N-am absolut nimic de pierdut! Ca să fiu sinceră, n-am mai avut ocazia de a juca așa (n.r. – lipsită de presiune) din 1998...Din 1999, am fost mereu în centrul atenției. Așa că e foarte plăcut. A trecut mult timp de când am fost ultima dată în această postură.

Reporter: Mai ai de jucat la simplu. Dar până atunci, vei reveni pe acest teren pentru proba de dublu. Cu Venus! Cum e să joci cu sora ta mai mare?

Serena Williams: Da! Sunt atât de entuziasmată. A trecut atât de mult timp, de când am făcut echipă la dublu. Așa că, da, trebuie să ne reunim. Sunt entuziasmată să joc alături de Venus și, cu această ocazie, să mă mai și antrenez un pic, pentru că am nevoie de cât mai multe meciuri.