Scandal la Cupa Mondială, după disputarea finalei mici. Arbitrul partidei a fost bruscat de marocani

Selecţionata Croaţiei a câştigat medaliile de bronz la Cupa Mondială de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Marocului cu scorul de 2-1 (2-1), sâmbătă, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, în finala mică a competiţiei.

Imediat după fluierul de final al meciului dintre Croația și Maroc, câștigat de europeni cu scorul de 2-1, africanii s-au dezlănțuit împotriva arbitrului partidei, ” Abdulrahman Al-Jassim.

Marocanii au fost nemulțumiți că arnitrul le-a refuzat un penalti, dar au contestat și alte faze din meci. Hakimi și colegii săi l-au înconjurat pe arbitru și l-au bruscat, fiind nevoie de intervenția oamenilor de ordine.

Antrenorul Walid Regragui a avut și el reproșuri de făcut centralului, dar a reușit în cele din urmă șă-și potolească elevii. Nu și numerosul public din tribune, care a fluierat copios la festivitatea de premiere. „Sunt dezamăgit că am pierdut al doilea meci la rând, dar am făcut tot posibilul. Fizic a fost foarte dificil, jucătorii au avut prea puțin timp pentru a se reface. Am vrut să aducem puțină bucurie în viețile oamenilor. Asta este! Încercăm să revenim mai puternici peste patru ani. Suntem în careul de ași al lumii! Experiența croaților s-a văzut, au meritat să câștige. Am reușit să luptăm de la egal la egal cu forțele Europei. Cu Franța și Croația trebuie însă mai mult!”, a spus Walid Regragui, antrenorul Marocului.

Vicecampioana mondială din 2018, Croația, s-a impus meritat în faţa revelaţiei ediţiei actuale, Marocul, rămasă fără suflu pe linia de sosire. Josko Gvardiol (7) şi Mislav Orsic (42) au înscris pentru echipa antrenată de Zlatko Dalic, în timp ce Achraf Dari (9) a marcat golul echipei africane.

Croaţia a reuşit o nouă performanţă remarcabilă la Cupa Mondială, clasarea pe locul trei, repetând performanţa din 1998 şi legând-o de cea din 2018, când a pierdut finala cu Franţa.