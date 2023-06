Ruud și Djokovic se vor întâlni în finala de la Roland Garros

Ruud l-a învins în semifinale pe germanul Alexander Zverev.

Jucătorul norvegian de tenis Kasper Ruud l-a învins vineri în semifinala de la Roland Garros pe germanul Alexander Zverev. Turneul are loc la Paris.

Întâlnirea s-a încheiat cu scorul de 6:3, 6:4, 6:0 în favoarea norvegianului, cap de serie nr. 4 în turneu. Zverev a fost cap de serie 22 la turneu.

În finala turneului, Ruud va juca împotriva sârbului Novak Djokovic (3), care vineri mai devreme l-a învins pe spaniolul Carlos Alcaras (1) cu scorul de 6:3, 5:7, 6:1, 6:1. Meciul decisiv la simplu masculin va avea loc pe 11 iunie.

Djokovic și Ruud s-au întâlnit anterior de patru ori: de două ori la turneul Masters de la Roma și de două ori la finala Asociației Profesioniştilor din Tenis (ATP). În toate cele patru întâlniri, sârbul a câștigat, în timp ce Ruud nu a putut lua niciun set.

Ruud are 24 de ani, este pe locul 4 în clasamentul ATP, are 10 victorii în turnee sub egida ATP. Viitoarea finală de la Roland Garros va fi a treia finală din carieră, de Grand Slam, pentru norvegian : în 2022, Rudd a ajuns în finalele de la Roland Garros și US Open, dar a pierdut în fața spaniolului Rafael Nadal și, respectiv, Alcaraz.

Zverev are 26 de ani, se află pe locul 27 în clasamentul mondial, are 19 titluri ATP. Cel mai bun rezultat al tenismenului la turneele de Grand Slam este ajungerea în finala US Open în 2020, pe care apoi a pierdut-o în fața sportivului austriac Dominic Thiem. La Jocurile Olimpice de la Tokyo, Zverev a câștigat aurul la simplu, învingându-l pe rusul Karen Khachanov în finală.

Roland Garros este al doilea Grand Slam al sezonului. Se joacă pe terenuri pe zgură și are un fond de premiere de 49,6 milioane de euro. Câștigătorul actual este Nadal, deținătorul recordului pentru cele mai multe victorii în turneu (14 titluri), care ratează competiția actuală din cauza unei accidentări.