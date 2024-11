Amenințările unor manifestări huliganice au „umbrit“, din păcate, România – Kosovo, penultima partidă a tricolorilor în actuala campanie a Ligii Națiunilor. După cum Adevărul a explicat aici, am ajuns la această situație regretabilă, deoarece am cules ce am semănat. Din fericire, până să fie vreun incident neplăcut din cauza unor grobieni, meciul a fost precedat un moment cu adevărat superb.

Pentru că, după pătrunderea celor două formații pe gazon, imnul național al României a fost cântat de soprana Irina Baianț. Prestația ei, una stelară, a emoționat nu doar publicul prezent pe Arena Națională, ci și telespectatoriii aflați în fața televizoarelor.

Din păcate, înainte de acest moment, imnul kosovarilor a fost fluierat copios. Cu precizarea că această manifestare a fost o răzbunare a publicului de pe Arena Națională, în condițiile în care, în tur, la partida de la Priștina, imnul României a fost huiduit de suporterii gazdelor.

Mircea Lucescu, selecționerul României, a abordat partida de acasă, cu Kosovo, în următoarea formulă:

România: 1. Florin Niţă - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 11. Nicuşor Bancu - 18. Răzvan Marin, 6. Marius Marin, 10. Nicolae Stanciu (căpitan) - 20. Dennis Man, 19. Denis Drăguş, 13. Valentin Mihăilă

Rezerve: 12. Răzvan Sava, 16. Ştefan Târnovanu - 4. Adrian Rus, 5. Alexandru Paşcanu, 7. Denis Alibec, 8. Adrian Şut, 9. Daniel Bîrligea, 14. Ianis Hagi, 17. David Miculescu, 21. Darius Olaru, 22. Alexandru Mitriţă, 23. Deian Sorescu.

Oaspeții au intrat pe Arena Națională cu formula de mai jos:

Kosovo: 1. Arijanet Muric - 2. Florent Hadergjonaj, 13. Amir Rrahmani (căpitan), 5. Lumbardh Dellova, 15. Mergim Vojvoda - 6. Elvis Rexhbecaj, 14. Valon Berisha - 10. Edon Zhegrova, 8. Florent Muslija, 22. Muharrem Jashari - 18. Vedat Muriqi. Selecţioner: Franco Foda.

Rezerve: 12. Visar Bekaj, 16. Amir Saipi - 3. Fidan Aliti, 4. Ilir Krasniqi, 7. Zymer Bytyqi, 9. Albion Rrahmani, 11. Fisnik Asllani, 17. Baton Zabergja, 19. Lindon Emerllahu, 20. Leard Sadriu, 21. Art Smakaj, 23. Andi Hoti.

Programul complet al tricolorilor

*6 septembrie: Kosovo – România 0-3

*9 septembrie: România – Lituania 3-1

*12 octombrie: Cipru – România 0-3

*15 octombrie: Lituania – România 1-2

*Vineri, 21.45 (Antena 1): România – Kosovo

*Luni, 21.45 (Prima TV): România – Cipru

Lotul României

Portari: Niță (Damac), Târnovanu (FCSB), R. Sava (Udinese)

Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Manea (Rapid), Drăgușin (Tottenham), Rus (Pisa), Burcă (Bani Yas), Pașcanu (Rapid), M. Ilie (CFR Cluj), Bancu (Universitatea Craiova)

Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), R. Marin (Cagliari), Stanciu (Damac), Olaru (FCSB), Șut (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Rangers), Coman (Al-Gharafa), Mitriță (Universitatea Craiova), Miculescu (FCSB)

Atacanți: Drăguș (Trabzonspor), Alibec (Farul), Bîrligea (FCSB)

Selecționer: Mircea Lucescu