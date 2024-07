România, fascinantă: cum încercăm să tot aruncăm mii de euro pe apa sâmbetei, repetând aceeași greșeală

Avem un campionat intern extrem de slab, fără nicio echipă în grupele Ligii Campionilor de peste 10 ani pentru că ne-am specializat în a „pescui“ jucători de duzină din niște întreceri obscure.

Iar FCSB, care s-a chinuit nouă ani să mai câștige un titlu, deși a cheltuit, an de an, cei mai mulți bani din Superliga noastră, e un etalon al amatorismului. E suficient să ne amintim de unde vin inițialele clubului, ca să ne convingem de acest lucru: Faci Ce Spune Becali. La o echipă unde patronul e factotum se pregătește acum o mutare care îl revoltă și pe managerul Mihai Stoica.

Luni seara, latifundiarul din Pipera a dezvăluit pentru „Fanatik“ că urmează legitimarea atacantului Arnold Garita (29 de ani): „Garita vine la noi, dacă are genunchiul bun. Mai trebuie sa treacă niște investigații la genunchi. Dacă e totul OK, e al nostru. Îi dau 20.000 de euro pe lună“.

Transfer din „amitiri“

Cine e însă Arnold Garita și de ce ar merita un salariu colosal pentru nivelul fotbalului nostru? Răspunsul pe scurt: e un camerunez, care nu există în fotbalul mare și, doar profitând de naivitatea lui Becali, se poate apropia de un contract de 20.000 de euro pe lună. De altfel, până să „aterizeze“ la FC Argeș, unde a evoluat în sezonul 2022-2023, Garita avea în CV niște formații din lumea a patra și a cincea a fotbalului european: Châteauroux (Franța), Bristol City (Anglia), Plymouth (Anglia), USL Dunkerque (Franța) și FC Villefranche (Franța). Deși e atacant, africanul are un total de 71 goluri în ultimii 12 ani! Ceea ce înseamnă o medie de 6 reușite pe sezon, în condițiile în care a evoluat mai mereu la nivelul ligilor inferioare. Ce-i drept, la FC Argeș s-a descurcat ceva mai bine, punctând de 13 ori în 40 de apariții.

Încă de când a ratat rămânerea în Superliga cu formația piteșteană – FC Argeș a pierdut barajul de menținere cu Dinamo – Garita a fost în vizorul lui Gigi Becali. Cei doi nu s-au înțeles însă la bani și, drept urmare, vârful camerunez a luat drumul Orientului Mijlociu. Și a a ajuns în Arabia Saudită, la Al-Faisaly, în liga a doua! Aici, Arnold a înscris 13 goluri în 35 de meciuri, dar Al-Faisaly a ratat promovarea, terminând pe locul 6 din 18. Din acest anonimat fotbalistic vrea să-l readucă acum Gigi Becali pe Garita în România.

Meme, împotriva unui transfer ridicol

Ideea legitimării lui Garita la FCSB l-a șocat și pe Mihai Stoica, un om care se pricepe la fotbal și poate face diferențierea între un jucător de calitate și unul de ligile inferioare.

„Nu l-am văzut jucând pe Garita, că nu e monitorizat liga a doua din Arabia Saudită. Nu mă interesează subiectul ăsta. Gigi poate să facă ce vrea. Sunt de acord cu asta (n.r. - ca Gigi Becali să mai aducă un atacant). Problema e în felul următor. Noi vom juca cel mai important meci al anului 2024, al sezonului 2024-2025 în cupele europene, contra lui Maccabi Tel Aviv. Și cine vrea să vină la FCSB trebuie să fie capabil să facă ceva în meciul ăsta important“, a spus Meme la Prima Sport, lăsând de înțeles că Arnold Garita n-are cum să întărească atacul FCSB-ului pentru dubla cu campioana Israelului.

Becali s-a convins cu greu să renunțe la Garita

Abia aseară, Gigi Becali s-a lăsat convins să renunțe la aducerea lui Arnold Garita la FCSB. Anunțul l-a făcut la Prima Sport: „I-am dat telefon impresarului şi i-am zis gata, la revedere. La mine, nu iei contractul în mână până nu văd vizita medicală, contractul nu-l vezi. Până nu văd genunchii, contractul nu-l vezi. Până nu spune doctorul cum sunt genunchii, contractul nu-l vezi. Că vine azi, că vine mâine... Haide, bă, dă-i telefon că nu mă mai interesează“.

Se orientează spre un alt anonim

În cadrul intervenției la Prima Sport, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că FCSB are acum o altă țintă: nigerianul David Ankeye (22 de ani), sub contract cu Genoa pentru care a evoluat în doar șase meciuri în ultima stagiune, adunând 52 de minute în Serie A.

„Mai avem o pistă, care a apărut azi. Atacantul de la Genoa, că nu-l ştiam, din presă am aflat. E posibil, e posibil să ne mai interesăm. Să vorbesc cu Pintilii, cu Meme (n.r. - Mihai Stoica), cu Charalambous, că nu-l cunosc. Dacă ei spun că-l putem lua împrumut, cu drept de cumpărare, că am vorbit deja cu Genoa, cu cineva care are intrare acolo, atunci îl luăm“, a completat Becali.

FCSB în acest sezon european

Turul I preliminar al Ligii Campionilor

9 iulie: Virtus AC (San Marino) – FCSB 1-7

Ieri: FCSB – Virtus 4-0

Turul II preliminar al Ligii Campionilor

23 iulie: FCSB – Maccabi Tel Aviv (Israel)

Meciul va fi găzduit de Stadionul Steaua, de la ora 20.30.

31 iulie: Maccabi Tel Aviv – FCSB

Partida se va juca, la Budapesta, de la ora 21.00.