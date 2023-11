România, patria epavelor fotbalistice: Rapid ia un jucător cu cifre șocante

De ani buni, se spune că în întrecerea noastră internă ajung niște epave fotbalistice. Din străinătate, pe niște salarii consistente, uneori, mai mari decât ce câștigă un medic sau un inginer, de pildă. Iar dacă cineva pune la îndoială această realitate, atunci e bine să vedem cine a semnat cu Rapid, o pretendentă la titlu în Superliga noastră. Pentru că, potrivit gsp.ro, giuleștenii tocmai au bătut palma cu congolezul Juvhel Tsoumou (32 de ani) până în vară.

Desigur, explicația mutării stă în faptul că Rapid l-a pierdut pe atacantul Albion Rrahmani (23 de ani), accidentat, după ce îl vânduse pe Marko Dugandžić (29 de ani) la Al-Tai (Arabia Saudită). Așadar, bucureștenii duc lipsa unui atacant de calitate. Problema e că Juvhel Tsoumou poate fi catalogat oricum, numai un vârf de calitate nu!

Iată câteva detalii despre noua achiziție a Rapidului, care revine în România după ce a jucat, în trecut, la Hermannstadt, FCSB, Viitorul / Farul. De precizat că CV-ul lui Tsoumou conține atât de multe cluburi, încât lista, dacă ar fi trecută aici, ar plictisi și cel mai înfocat fan al statisticilor. Dar să vedem cine e fotbalistul Juvhel Tsoumou:

*A jucat ultimul meci pe data de 3 februarie 2023. În Vietnam!

*În acel meci, Công An Hà Nội - Bình Định, scor 5-0, Tsoumou a marcat trei goluri. A fost prima și ultima sa apariție la Công An Hà Nội. După acest meci, s-a accidentat și n-a mai evoluat pentru Công An Hà Nội. Potrivit transfermarkt.com, vârful congolez e liber de contract din luna iulie.

*Deși e atacant, potrivit fișa postului, Tsoumou are următoarele cifre: 3 goluri în tot sezonul 2022-2023, 5 goluri în sezonul 2021-2022, 4 goluri în sezonul 2020-2021, 3 goluri în sezonul 2019-2020.

*Cu excepția perioadei de la Sibiu, Tsoumou n-a rupt gura târgului la precedentele formații românești la care a evoluat. Congolezul a avut 45 de meciuri și 10 goluri la Hermannstadt, la Farul a adunat 18 apariții și 4 reușite, iar de la FCSB a plecat după trei partide și un gol.

La Rapid, Tsoumou se va bate pentru un post titular cu Kevin Soni, Alexandru Stan, Funsho și Rrahmani, ultimul după ce va reveni pe teren, refăcut.