România – Belgia a avut un star: „Omul meciului“, desemnat de UEFA

Mijlocaşul Kevin De Bruyne, căpitanul Belgiei, a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului cu România, câştigat cu 2-0, sâmbătă seara, la Koln, în Grupa E a Campionatului European.

"După primul meci, am fost preocupat. Nu cred că am jucat slab. Evident, am făcut nişte greşeli, dar ne-am creat ocazii de gol, deşi nu am reuşit să marcăm. Am jucat bine astă seară şi cred că am meritat victoria, deci sunt fericit", a transmis De Bruyne după meci, potrivit site-ului UEFA.

''Cred că singura diferenţă dintre primul meci şi cel de-al doilea a fost că am reuşit să-i găsim mai uşor pe Youri (Tielemans) şi Amadou (Onana), iar asta ne-a permis să creăm superioritate 4 la 3. Sunt avantaje şi dezavantaje pentru fiecare formulă şi trebuie să ascultăm de antrenor", a adăugat De Bruyne.

Jucătorul echipei Manchester City a comentat şi golul pe care l-a reuşit, după o degajare a portarului Casteels: "Am avut nişte degajări la antrenamente. Eram sub ceva presiune şi am văzut mingea în aer, aşa că a fost nevoie doar să reuşesc atingerea înaintea portarului lor".

De Bruyne s-a referit şi la evoluţia atacantului Romelu Lukaku, fără gol până acum la acest turneu: "Romelu a făcut un joc mare azi. Este foarte altruist, aţi văzut când i-a aşezat mingea lui Youri (Tielemans), însă eu cred că are un turneu grozav".

"Avem pasiune, avem energie. Dacă am avea mai multă posesie am fi mai buni. Însă, ce e mai important e că ne creăm ocazii. Da, am putea finaliza mai bine, dar ce e important este că reuşim să le creăm", a subliniat De Bruyne.

Ajuns la 32 de ani, Kevin De Bruyne s-a referit şi la viitorul său: "Joc în această echipă de zece ani şi am experienţă pe care o pot împărtăşi jucătorilor tineri, dar nu am decis când voi încheia".

Când și unde joacă România la Euro 2024, în grupa E

*17 iunie: ROMÂNIA – Ucraina 3-0 (Munchen), Belgia – Slovacia 0-1 (Frankfurt)

*21 iunie: Slovacia – Ucraina 1-2 (Dusseldorf)

*22 iunie: Belgia – ROMÂNIA 2-0 (Koln)

*26 iunie: Slovacia – ROMÂNIA (Frankfurt, 19.00), Ucraina – Belgia (Stuttgart, 19.00)

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Pro TV, Pro Arena și platforma VOYO transmit Campionatul European din Germania. Echipa de comentatori va fi formată din Cristian Pintea, Ion Alexandru, Mihai Dedu și Andrei Grecu.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)