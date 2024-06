România are nevoie de Ungaria la Euro 2024: singurul scenariu care ne-ar aduce un meci ușor în optimi

România – Slovacia (astăzi, ora 19.00, Pro TV) e meciul care ne poate aduce o calificare în optimi. Pe care, realist vorbind, n-avem voie să o ratăm. Sub nicio formă! Adevărul a arătat aici de ce am fi proștii Euro 2024, în cazul în care am da cu piciorul la oportunitatea uriașă care ni s-a ivit în Germania.

Așadar, șansele de calificare în optimile Euro 2024 sunt mari pentru naționala României, însă nu toate variantele calificării sunt la fel de bune. De fapt, unele sunt de coșmar:

*Din postura de ocupantă a locului 2 în grupa E vom întâlni Franța, vicecampioana mondială.

*Dacă terminăm pe 3 în grupa E, atunci ne așteaptă un meci în optimi cu Spania sau Anglia.

Ca să aibă un culoar mai bun la Europeanul din Germania, după ieșirea din grupe, tricolorii trebuie să câștige grupa E. Acest scenariu ne-ar aduce, în optimi, o națională de pe locurile 3 în celelalte grupe. În acest moment, variantele sunt două: Olanda sau Slovenia.

E clar că Olanda ar fi de evitat. Așa că singurul meci ușor pe care l-am putea avea, în optimi, ar fi cu Slovenia. Această națională a trecut de grupe fără să câștige vreun meci! Cu trei egaluri: 1-1 cu Danemarca, 1-1 cu Serbia și 0-0 cu Anglia.

Ca să prindem Slovenia în optimi, e nevoie ca echipele calificate de pe locurile 3 să fie din grupele A / C / D / E sau A / C / D / F.

În prima combinație, vorbim despre Ungaria / Slovenia (are calificarea asigurată deja) / Olanda (sigură de calificare deja de pe locul 3) / Slovacia.

În a doua combinație, calificatele de pe locurile 3 ar fi Ungaria / Slovenia / Olanda / Cehia.

În schimb, în scenariul nedorit în care am întâlni Olanda, echipele calificate de pe locurile 3 vor fi Slovenia (C) / Olanda (D) / Slovacia (E) / Cehia (F).

Concluzia? Avem nevoie de calificarea Ungariei în optimi de pe locul 3, ca să evităm Olanda și să prindem Slovenia în optimi. Ungurii sunt acum printre naționalele calificate în optimi de pe locurile 3, însă situația lor se poate schimba, diseară.

Concret, dacă Cehia ar învinge Turcia (diseară, ora 22.00), atunci ar acumula 4 puncte și ar trece peste Ungaria în ierarhia naționalelor aflate pe locurile 3. Această variantă, coroborată cu calificarea Slovaciei de pe locul 3 în grupa noastră ne-ar aduce următoarea combinație: Slovenia / Olanda / Slovacia / Cehia prezente în optimi din postura naționalelor care s-au clasat pe 3 în grupele lor. Caz în care vom da de Olanda, dacă ne câștigăm grupa.

România, posibil meci în sferturi

Dacă vom câștiga grupa E, vom da de Olanda sau Slovenia. Mai departe, în sferturi, în caz de calificare, ne-am intersecta cu învingătoarea acestui meci: Austria – locul 2 din grupa F (Turcia / Cehia / Georgia).

Dacă vom termina pe 2 în grupa E, ar urma meciul Franța – România. Învingătoarea va merge, în sferturi, unde va întâlni câștigătoarea duelului Portugalia – locul 3 din grupele A sau C.

În fine, dacă vom termina pe 3 în grupa E, ar urma fie meciul Spania – România, fie Anglia – România. În prima variantă, câștigătoarea va merge în sferturi, unde va întâlni echipa care se va impune în duelul Germania – Danemarca. În a doua variantă, câștigătoarea meciului Anglia – România ar merge în sferturi pentru a întâlni fie Elveția, fie Italia.

Reporterul „Adevărul“, Paul Cirican, un jurnalist cu peste două decenii de experiență, prezent la mai multe competiții majore de-a lungul anilor, va transmite din Germania. De acolo, va realiza reportaje și va urmări parcursul tricolorilor la turneul final.

Euro 2024, grupa E, ultima etapă

Astăzi

România – Slovacia 19.00, Pro TV

Belgia – Ucraina 19.00, Pro Arena

Etapa a 2-a

Slovacia – Ucraina 1-2

România – Belgia 0-2

Prima etapă

România – Ucraina 3-0

Belgia – Slovacia 0-1

Clasament

1. România 2 1 0 1 3-2 3

2. Belgia 2 1 0 1 2-1 3

3. Slovacia 2 1 0 1 2-2 3

4. Ucraina 2 1 0 1 2-4 3

Se califică în faza optimilor de finală primele două clasate din fiecare grupă, plus cele mai bune patru locuri trei din toate cele șase grupe Euro 2024.

Lotul României

*Portari: Niță (Gaziantep), H. Moldovan (Atletico Madrid), Târnovanu (FCSB)

*Fundași: Rațiu (Rayo Vallecano), Mogoș (CFR Cluj), Drăgușin (Tottenham), Racovițan (Rakow), Rus (Pafos), Nedelcearu (Palermo), Burcă (Al-Okhdood), Bancu (Universitatea Craiova)

*Mijlocași: Sorescu (Gaziantep), M. Marin (Pisa), Cicâldău (Konyaspor), R. Marin (Empoli), Stanciu (Damac), Șut (FCSB), Olaru (FCSB), Man (Parma), Mihăilă (Parma), I. Hagi (Alaves), Coman (FCSB)

*Atacanți: Drăguș (Gaziantep), Pușcaș (Bari), Alibec (Muaither), Bîrligea (CFR Cluj)