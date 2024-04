Reghecampf e amenințat că va fi scos din antrenorat, dar joacă tare: „Nu am ce să plătesc”

Laurențiu Reghecampf are interzis să mai antreneze în România, decizia aparținând Comisiei de Disciplină din cadrul FRF. În septembrie 2023, el pleca de la Universitatea Craiova și semna cu Al Taee fără să plătească clauza din contractul cu oltenii, în valoare de 200.000 de euro.

Antrenorul susține sus și tare că nu va plăti acești bani, pentru că nu va mai pregăti vreo formație din țară, pentru că Mihai Rotaru nu îi merită, dar și pentru că a fost îndepărtat abuziv de la echipă - în condițiile în care el a fost cel care a plecat.

„Negociez cu Rotaru. Îl consider prietenul meu pe viață și ne vom înțelege! Este oltean și se supără repede, dar sunt sigur că ne vom înțelege. Nu am de ce să fac apel la TAS, consider că după o lună de muncă la Craiova nu am ce să plătesc!

Comisia din cadrul FRF are jurisdicție doar în România, iar conform deciziei eu nu pot antrena în România, însă nici nu am de gând! Nu mă poate scoate nimeni din fotbal. Și nu mă poate obliga nimeni să plătesc ceva! Pe Mutu l-au scos din fotbal, când a avut acele probleme cu Chelsea?

Susține că a fost îndepărtat abuziv

Eu și Craiova avem un istoric. Dacă atunci când am plecat prima dată am negociat și ne-am înțeles, iar eu am lăsat de la mine mulți bani, nu trebuie să fie și invers acum? Plus că, eu am fost îndepărtat abuziv, îmi îndeplinisem obiectivul să jucăm în Europa!”, a declarat Laurențiu Reghecampf, potrivit Fanatik.

„Nu am să-i dau 300.000 de euro, e eronat (n.r. conform lui Rotaru, Reghe trebuie să plătească 200.000 de euro, iar un colaborator al său, 100.000 de euro). Nu am vorbit cu Rotaru de când ne-am despărțit”, a completat Laurențiu Reghecampf. Antrenorul a fost demis zilele trecute de Al Taee, club care a dcis să-i plătească înțelegere până la finalul anului, astfel că antrenorul va mai încasa 300.000 de euro deși nu va mai pregăti echipa.