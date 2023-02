„Regele” Hagi împlinește 58 de ani. Cel mai iubit fotbalist, despre copilărie: „Jucam pe stradă, în picioarele goale”

Unul dintre cei mai iubiți fotbaliști români împlinește astăzi 58 de ani. Fost căpitan şi selecţioner al echipei naţionale a României, Gheorghe Hagi este considerat "Regele" fotbalului românesc.

"Regele" fotbalului românesc s-a născut la 5 februarie 1965, la Săcele, în județul Constanța. De aici a plecat spre o carieră fabuloasă Gheorghe Hagi, care a povestit în urmă cu mai mulți ani, că îi plăcea fotbalul, dar fiindcă era mai mic a ajuns copil de mingi.

"Cei mari jucau, de fapt, că eu eram mic, dar stăteam cu ei. Eu întotdeauna am stat cu cei mai mari decât mine de vârstă. Stăteam după ei, eram copilul lor de mingi. Stadionul era pe deal. Iar eu, pentru că eram mai mic, trebuia să mă duc mereu de sus până jos să iau mingea, atunci când sărea şi se ducea la vale. Aşa am început. Copil de mingi. Apoi, când am primit mingea, mă jucam în curte!”, povestea Hagi, conform fanatik.ro.

„Tata se pricepea, era un lider"

Despre părinții săi are doar cuvinte de laudă, iar pe tatăl său îl descrie ca fiind un om foarte cumpătat dar și sever atunci când trebuie. Despre mama sa spune că era foarte bună și disciplinată și vorbea puțin, dar când trebuia.

„Jucam pe stradă, în picioarele goale. Tata era iubitor de fotbal și avea o calitate pe care eu nu pot să o am: după fiecare meci al meu, niciodată nu mi-a vorbit despre cum am jucat. El avea o încredere oarbă, nebună în mine, de cum fac lucrurile. Deși nu a jucat niciodată fotbal… fratele lui a făcut-o… tata se pricepea. Era un lider și de la el am luat personalitatea, să ieși în față. Să-ți asumi lucrurile. Era un tip foarte puternic, lua decizii. Avea o prezență. Când intra în casă, se simțea. «Mamă, vine tata…»”, spunea fostul fotbalist.

De două ori golgheterul României,

Palmaresul lui Hagi în primul eşalon din România totalizează 223 meciuri şi 141 goluri, trei titluri de campion şi trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheterul României, în sezoanele 1984/1985 şi 1985/1986.

În perioada petrecută în Spania, Hagi a evoluat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) şi FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între Madrid şi Barcelona, Hagi a jucat la echipa Brescia (1992-1994).

În perioada 1996 şi 2001, Hagi a jucat la Galatasaray Istanbul, alături de care a obţinut patru titluri de campion şi două Cupe ale Turciei, o Cupa UEFA şi Supercupa Europei.

Hagi a participat la trei ediţii ale Campionatului European (1984, 1996 şi 2000) şi la trei ediţii ale Cupei Mondiale (1990, 1994 şi 1998). La finalul anului 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.

Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naţionale a României în anul 2001. În 2003, a devenit tehnicianul echipei turce Bursaspor, iar în sezonul 2004-2005 s-a aflat pe banca tehnică a formaţiei Galatasaray Istanbul. În 2006 s-a întors în România, la Poli Timişoara, dar şi de aici a plecat după scurt timp. După un an de pauză, Hagi a preluat Steaua, dar mandatul a durat mai puţin de trei luni, timp în care a calificat echipa în grupele Ligii Campionilor. În octombrie 2010, Hagi şi-a început al doilea mandat la Galatasaray unde a stat până la 25 martie 2011.

Manager la FC Viitorul Constanța

În perioada septembrie 2014 - 01 august 2020, Gheorghe Hagi a ocupat funcţia de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanţa.

Din august 2020, Hagi a anunţat că va rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic va coordona conceptul tehnic al Centrului de copii şi juniori.

În 2017, FC Viitorul a câştigat titlul de campioană a României.

El a refuzat în 2021 funcţia de selecţioner al României, preferând să rămână antrenor şi proprietar la Farul Constanţa.

Gheorghe Hagi este căsătorit cu Marilena şi are doi copii: Kira, care este actriţă, şi Ianis, care joacă la Glasgow Rangers.