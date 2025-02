Răzvan Lucescu a pus paie pe foc în disputa FCSB - Steaua. Tehnicianul a băut apă după tatăl său

Antrenorul român al grecilor de la PAOK, Răzvan Lucescu, a venit la conferința de presă de dinaintea jocului cu FCSB, din play-off-ul Ligii Europa (mâine, ora 22.00), spunând că adversara „a câștigat o Ligă a Campionilor”.

Copiind discursul tatălui său, care continuă să o numească pe FCSB Steaua, Răzvan Lucescu, 56 de ani pe 17 februarie, i-a atribuit rivalei din Europa titlul de câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni, deși clubul lui Gigi Becali nu deține palmaresul de dinainte de Revoluție, atribuit de instanțe de judecată celor de la CSA Steaua.

„Am antrenat deja de 20 de ani. Am fost prin situații, frumoase, dificile. Astăzi e astăzi, mâine e mâine. Nu consider că e o provocare, consider doar că PAOK a făcut mari pași în față. Echipa a început să fie cunoscută în Europa.

Am făcut meciuri bune în Europa, am câștigat oficial 2 titluri, unul a fost furat. Asta am reușit în 6 ani. Patronul e foarte puternic în Grecia, de aceea sunt atâtea povești cu noi. Ne simțim mândri de munca noastră și suntem optimiști. Mâine vom da totul.

Cu tot respectul pentru adversari, știm ce putere au, ce experiență, tricoul lor e mai greu decât al nostru in Europa, Steaua a câștigat o Ligă a Campionilor. Au participat în grupe Ligii Campionilor, au o semifinală în Europa League. Ăsta e avantajul lor, am mult respect pentru istoria acestui club”, a spus Lucescu jr., care a fost eliminat de Steaua lui Cosmin Olăroiu în 2006, în sfertul de finală din Cupa UEFA.

Tehnicianul i-a avertizat pe greci despre jurnaliștii români: „Sunt mai nebuni decât voi! Voi vorbiți de fotbal, ei încearcă să creeze foc”.