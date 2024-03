Răducioiu, contrariat de situația lui Drăgușin. Vrea să meargă în Anglia, să-i ceară socoteală lui Postecoglou

Florin Răducioiu nu înțelege de ce Radu Drăgușin nu e folosit deloc de antrenorul Ange Postecoglou, care nu l-a utilizat la Tottenham nici ieri, în partida cu Crystal Palace, scor 3-1. Nemulțumit de statutul de rezervă al internaționalului român, fostul atacant a declarat că e dispus să meargă în Anglia pentru a-i cere socoteală antrenorului.

„E foarte greu pentru Radu. Eu am fost în Anglia şi din păcate am jucat puţin, pentru că nu a fost un campionat pentru calităţile mele, nu m-am regăsit, pur şi simplu a fost foarte complicat. Am eşuat, am stat şase luni. În cazul lui Radu Drăguşin este total diferit. A ştiut foarte bine unde merge. Aceşti doi jucători (n.r. Romero și Van de Ven), în acest sistem pe care îl joacă antrenorul lui Tottenham, sunt doi jucători fantastici. Nu va fi simplu pentru Radu Drăguşin.

Nu a mai jucat din 3 februarie

Nu ştiu ce se va întâmpla, dar e greu să cred că va juca. Putem să trimitem un coleg de-ai noștri la o conferinţă de presă. Dacă vreţi mă duc eu! Îl întreb pe antrenor, la următorul meci la Londra: «Sunt Florin Răducioiu, nu ziarist. Referitor la conaţionalul meu, pe care îl stimez foarte mult, când credeţi că poate juca jucătorul nostru, în perspectiva Campionatului European care ne aşteaptă?» şi să vedem ce va spune”, a delaarat Florin Răducioiu la Prima Sport.

Radu Drăgușin nu a mai jucat pentru Tottenham din 3 februarie, când a intrat pe teren în minutul 89 al meciului din deplasare cu Everton, terminat la egalitate, scor 2-2, în etapa 23 din Premier League. De atunci au trecut 3 partide în care românul nu a fost folosit deloc.