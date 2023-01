FC U Craiova 1948 se delimitează de comportamentul suporterilor săi la Sfântu Gheorghe: „Nu am solicitat bilete pentru suporteri“

De partea cealaltă, clubul Sepsi OSK a reacţionat în aceeaşi reţea de socializare: ''O decizie corectă: arbitrul Andrei Chivulete a oprit meciul din cauza scandărilor xenofobe ale suporterilor echipei oaspete''.

Clubul de fotbal FC U Craiova 1948 a anunţat, într-un comunicat postat duminică seara pe pagina sa de Facebook, că se delimitează de comportamentul suporterilor săi în meciul de la Sfântu Gheorghe, suspendat de arbitru după doar 26 de minute, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor xenofobe şi rasiste.

''Clubul nostru nu are nicio implicare în organizarea acestui meci. Nu am solicitat bilete pentru suporteri în acest sens. Prin urmare, nu putem fi răspunzători sub nicio formă de manifestările suporterilor în timpul acestui meci de fotbal. Clubul nostru nu a organizat deplasarea suporterilor la partida de la Sfântu Gheorghe'', se arată în comunicatul echipei din Bănie.

''Echipa Sepsi OSK şi-a asumat accesul tuturor fanilor pe acest stadion şi, prin urmare, este singura entitate responsabilă pentru respectarea legii şi a regulamentelor în timpul desfăşurării meciului. Orice altă interpretare contravine prevederilor legale şi nu poate fi încălcată de niciun membru al niciunei comisii dintr-o ţară civilizată. În concluzie, considerăm că echipa noastră este absolvită de orice vină cu privire la organizarea acestui meci de fotbal'', a subliniat clubul craiovean.

Meciul dintre ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe şi FC U 1948 Craiova, din etapa a 23-a a Superligii de fotbal, a fost suspendat definitiv, duminică, în min. 26, la scorul de 0-0, din cauza scandărilor suporterilor celor două echipe.

În min. 26, arbitrul Andrei Chivulete a trimis în primă instanţă cele două echipe la vestiare din cauza scandărilor xenofobe şi rasiste ale galeriilor celor două formaţii. După o întrerupere de zece minute, jucătorii au revenit pe teren şi jocul a fost reluat, însă arbitrul a suspendat definitiv meciul după doar câteva zeci de secunde, din cauza noilor scandări ale suporterilor.

O decizie în privinţa acestui meci va fi luată de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal.