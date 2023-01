Ovidiu Hațegan, admirabil și curajos după infarct: Cum privește viața acum, la 42 de ani

Pe 28 martie 2022, o știre-bombă a zguduit lumea fotbalului românesc: Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru din țară, a suferit un infarct, la 41 de ani!

La vremea respectivă, informația a fost furnizată de jurnaliștii de la Special Arad, care au notat că, după ultimul antrenament, Haţegan a început să aibă dureri în zona pieptului. Fără să piardă timpul, el s-a suit în maşină şi s-a prezentat la spital. Aici a fost marele său noroc! Pentru că medicii au realizat că centralul FIFA a suferit un infarct! „Cum Ovidiu e medic de profesie, şi-a dat seama de simptome şi a urcat în maşină, mergând singur la spital. Investigat la Arad, a ajuns în cele din urmă la «Pădurea Verde», la Timişoara, şi, în urma unui EKG, i s-a spus că are ceva venă înfundată. I-a fost montat un stent“, a declarat, la vremea respectivă, un apropiat al lui Haţegan pentru Special Arad.

Ceea ce nu se știa atunci a fost că acest moment de cumpănă avea să-i răpească șansa centralului arădean de a merge la Mondialul din Qatar. Pentru că Hațegan, pe lista FIFA din 2008, era în pole-position pentru a prinde turneul final din Orientul Mijlociu. Cu Hațegan scos din circuitul competițional, pentru a se dedica procesului de refacere, în Qatar a ajuns Istvan Kovacs (38 de ani), care însă a fost delegat la meciuri doar ca al patrulea oficial, cel de rezervă.

„După operație, mi-am setat anumite lucruri“

Revenind la Hațegan, acesta a fost prezent, astăzi, la Buftea, și a susținut mai multe teste fizice, alături de colegii săi din lumea arbitrajului. Potrivit „Gazetei Sporturilor“, arădeanul, supravegheat și de șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), grecul Kyros Vassaras, s-a descurcat excelent, rezultatele confirmând că Hațegan e într-o formă fizică foarte bună. Sursa citată a notat că, în aceste condiții, e posibil ca Hațegan să-și reia cariera din luna martie. Adică, la fix un an după ce a suferit acel infarct.

„În momentul de față, sunt foarte bine. Testele medicale sunt chiar peste așteptările mele și ale medicilor, dar o iau încetișor. De asta am și venit aici, am dat doar o parte din teste, am vrut să fiu alături de colegi, un sentiment extrem de plăcut. Chiar de dimineață, înainte să vin, mi-am luat ghetele pe care nu le-am mai încălțat de nouă luni și ceva. E prima dată de când am avut ultimul meci. M-am bucurat, sincer. După ce am ieșit din sala de operație, mi-am setat anumite lucruri. Unul dintre ele: să mă bucur de fiecare moment al vieții mele. N-am nicio teamă, indiferent ce se întâmplă, pentru că din acest moment, fiecare zi e un bonus pentru mine. Dorința mea e să mă întorc pe teren. Asta o să vedem dacă se va mai realiza sau nu. Deocamdată, sunt în grafic“, a spus Hațegan.

Întrebat dacă se poate reapuca de arbitraj chiar din acest sezon, arădeanul a explicat: „În mod normal, da, dacă totul merge OK, dar aici Dumnezeu o să hotărască și o să vedem. Nu vreau să mă întorc doar de dragul de a mă întoarce. Vreau să mă întorc la cel mai înalt nivel. Dacă nu o să pot face acest lucru, evident că nu o să o fac doar de dragul de a fi pe teren“.

Cifrele unei cariere stelare până acum

Competiție Meciuri arbitrate

Euro 2020 2

Liga Campionilor 39

Liga Europa 29

Jocurile Olimpice 2

Euro 2016 2

Mondialul Cluburilor 2

Liga Națiunilor 3