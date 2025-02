O fostă actriță de filme pentru adulți i-a sucit mințile lui Iker Casillas. „Este minunat”

Iker Casillas, legendarul portar al lui Real Madrid, a început o nouă relație, cu Claudia Bavel, fost star al filmelor pentru adulți. Cei doi au fost surprinși de jurnaliști la un hotel din Barcelona, moment în care actrița a recunoscut relația.

Fostul mare portar s-a despărțit de fosta sa soție, jurnalista Sara Carbonero, în 2021, după 5 ani de căsnicie. De atunci, Iker Casillas a trecut din relație în relație, pentru ca acum fostul fotbalist, ajuns la 43 de ani, să se oprescă la Claudia Bavel.

În urmă cu câteva luni, tânăra de 28 de ani, care s-a retras din industria filmelor pentru adulți pentru a se concentra pe cariera de model OnlyFans, a fost fotografiată la un restaurant din Girona alături de Iker Casillas. În urmă cu câteva zile, presa mondenă din Spania i-a surprins pe cei doi petrecându-și noaptea într-un hotel din Barcelona. Actrița a înlăturat orice suspiciuni şi a confirmat relația cu fotbalistul legendar, ba chiar a povestit cum a început povestea lor de dragoste.

„A început prin a-mi da un ‘like’. Apoi mi-a scris într-o zi. Am început să vorbim și am stat multe luni de vorbă până când s-a întâmplat să vină în orașul meu, la un turneu de fotbal. Iniţial am fost singuri, ne-am întâlnit, ne-am distrat bine. Apoi am fost șocată, pentru că nu mă așteptam ca la un restaurant din orașul meu să se creeze isterie la sosirea lui. Ne înțelegem foarte bine. Dorim să ne vedem și vorbim aproape în fiecare săptămână”, a declarat Claudia Bavel, pentru o televiziune iberică.

Claudia Bavel este vedetă pe platforma OnlyFans, unde câștigă aproximativ 20.000 de euro lunar. De asemenea, Claudia este urmărită de aproape 250.000 de fani pe Instagram.