Novak Djokovici, apel împotriva războiului. ”Cel mai urât lucru. Cea mai proastă invenție a omului”

Novak Djokovici a comentat, într-un interviu acordat cotidianului italian Corriere della Sera, situația războiului din Ucraina. Mai ales că, în copilărie, a trecut prin două astfel de conflicte în Iugoslavia, în urma cărora familia sa a ajuns să se împrumute la cămătari ca să-i poată plăti antrenamentele.

”Singurul lucru pe care îl pot spune, ca un copil al războiului, este următorul: în război nimeni nu câștigă. Războiul este cel mai urât lucru din viață, cea mai proastă invenție a omului, cea mai proastă idee din istorie. Am văzut două războaie, războiul civil din Iugoslavia și bombardamentul NATO asupra Belgradului, am văzut suferința familiei mele, sărăcia din țara mea”, a declarat Novak Djokovici pentru ziarul din Peninsulă..

”Războiul este ceva mult mai mare decât noi, nu poți decât să te rogi la Dumnezeu să i se pună capăt mâine. Din nefericire, războiul din Ucraina este lent și, cu fiecare zi, devine mai devastator. Sunt orașele distruse, viețile curmate, dar sunt și pagube care nu se văd, care vor dăinui.

Am citit un articol despre efectele traumei de război: afectează sănătatea, în special digestia. Eu am avut probleme, cariera mea a luat avânt abia când am descoperit intoleranța la gluten și produse lactate, iar acest lucru poate fi legat de război. Dar cel mai rău lucru, desigur, este să pierzi o persoană dragă, iar războiul deschide un gol în fiecare familie. De aceea, nu pot susține niciun război împotriva vreunei țări”, a punctat Novak Djokovici.

Tatăl său s-a împrumutat la cămătari

Novak Djokovici a mărturisit că războiul din Iugoslavia i-a adus familia în pragul disperării. ”Odată cu războiul am pierdut totul, chiar și pizzeria. Tata mi-a arătat o bancnotă de zece mărci și mi-a spus: asta este tot ce ne-a mai rămas. Taxele de școlarizare pe care Niki Pilic, fostul campion la care mă recomandase Jelena, le deschisese în Bavaria, costau cinci mii pe lună.

Tatăl meu a făcut asta pentru a mă face să înțeleg că am o responsabilitate. S-a dus la cămătari. La infractori. Serbia, pe vremea embargoului, era un loc periculos. I-au cerut o dobândă de 12,5 la sută. Apoi au adăugat: vă grăbiți? Da? Atunci hai să fie 15. Și mama mea a muncit mult, a suferit mult”, și-a amintit Novak Djokovici în interviul acordat pentru Corriere della Sera.