Deziluzie pentru Lionel Messi. Inter Miami, sezon încheiat brusc, după ce câștigase lejer Conferința de Est

Inter Miami câștigase detașat Conferința de Est în campionatul nord-american și se anunța candidată serioasă la câștigarea MLS. Numai că formația stelelor patronată de David Beckham și-a încheiat parcursul brusc, după prima confruntare din optimile playoff-ului.

Lionel Messi și colegii săi au fost eliminați de Atlanta United, ocupanta locului 9 la finalul sezonului regulat, la 24 de puncte în spatele lui Inter. După ce a câștigat primul meci cu 2-1, echipa din Miami a fost învinsă în partida a doua (1-2), apoi a pierdut-o în această dimineață pe cea de-a treia, acasă, cu 3-2. Inter a deschis scorul prin Matias Rojas, în minutul 17, dar Atlanta a întors scorul prin Jamal Thiare, în minutele 19 și 21.

Campionul Aalex Mățan, eliminat

În repriza a doua a ieșit la rampă și Lionel Messi, care a puntat pentru 2-2 în minutul 65. Dar oaspeții au marcat golul victoriei în minutul 76, prin Slisz, încheind prematur sezonul pentru vedeta argentiniană și echipa sa și calificându-se mai departe, unde vor întâlni pe Orlando City.

În optimile competiției a fost eliminată și campioana en-titre, Columbus Crew, grupare la care evoluează Alexandru Mățan (0-2 la general cu New York Red Bulls). În sferturile de finală se vor mai întâlni New York Red Bulls - New York City, Los Angeles FC - Seattle Sounders și Los Angeles Galaxy - Minnesota.