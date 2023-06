Messi e doar ultima „jucărie“ a americanilor: Inter Miami l-a pus pe Leo pe o listă sclipitoare

Argentinianul Lionel Messi, care a decis să se alăture clubului Inter Miami, este ultimul dintr-o lungă serie de mari jucători care au ales campionatul nord-american de fotbal (MLS) înaintea unei retrageri din activitate.

Pele, Franz Beckenbauer, George Best, Eusebio, Johan Cruijff sau Gerd Mueller au fost printre primele vedete care au păşit pe terenurile americane, într-o ţară în care cultura fotbalului nu exista, alăturându-se North American Soccer League (NASL), creată în 1968 şi strămoşul actualei MLS.

În 1975, "regele" Pele a debarcat la New York sub culorile clubului Cosmos, pentru care a jucat două sezoane şi a înscris 66 de goluri în 107 meciuri, înainte de a se retrage după un meci disputat pe Giants Stadium din New York, între Cosmos şi Santos, clubul său formator, în faţa a 75.000 de persoane.

În 2007, semnând pentru Los Angeles Galaxy, englezul David Beckham, fostul jucător de la Real Madrid, a relansat total atracţia pentru "soccer" în Statele Unite. După Beckham, a fost rândul lui Thierry Henry de a atrage spectatorii pe stadioane. Campionul mondial şi european cu echipa Franţei a optat pentru New York Red Bulls după eşecul "Les Bleus" la Mondialul din 2010 din Africa de Sud.

O altă vedetă, suedezul Zlatan Ibrahimovici, a urmat exemplul lui Beckham şi a semnat pentru LA Galaxy în 2018, la 36 ani, urmându-i lui Steven Gerrard (2015-2016) la statutul de vedetă a clubului. Dar după doi ani, în 2020, el a revenit în Europa, la AC Milan.

Un alt virtuoz al balonului atras de MLS a fost brazilianul Kaka. Fostul campion mondial din 2002 şi-a încheiat cariera după trei sezoane la Orlando City (2014-2017), în timp ce pentru englezul Wayne Rooney, America a devenit a doua lui casă. Fostul jucător al lui Manchester United (2004-2017), a evoluat pentru DC United ca jucător (2018-2020), înainte de a devenit antrenor al echipei din Washington din 2022.

Superstarul argentinian Lionel Messi, care şi-a încheiat contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, a anunţat că va părăsi fotbalul european, în care a scris istorie în ultimele două decenii, şi îşi va continua cariera în Liga profesionistă nord-americană (MLS), la echipa Inter Miami, patronată de David Beckham.