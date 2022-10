Mario Mutu deslușește misterul scandalului de la spital: Portiera unui Lamborghini de fițe l-a lovit la un dinte!

Mario Mutu, fiul antrenorului rapidist Adrian Mutu, spune propria versiune după ce a fost implicat într-un scandal monstru la Unitatea de Primiri Urgenţe a unui spital din Capitală.

Miercuri se anunţa o zi cu totul specială atât pentru Mario (20 de ani), cât şi pentru celebrul său tată, Adrian Mutu (43 de ani). În vreme ce fostul fotbalist, actualmente antrenor, îşi lansa cartea autobiografică „Revenirea din infern. Povestea neştiută a vieţii mele” şi la Bucureşti, băiatul avea filmări pentru videoclipul iubitei sale, Mara Georgescu (18 ani).

”Eu nu stau la coadă cu proștii”

Un incident neprevăzut a umbrit însă satisfacţia zilei, căci Mario a ajuns de urgenţă la spital, după ce s-a accidentat la un dinte. În urma acestui incident, Mario Mutu a ajuns la camera de gardă a Spitalului Sfântul Ioan din Capitală, unde a fost chemată şi Poliţia, pentru că tânărul acuza dureri dentare foarte mari şi dorea să fie primit cât mai repede la secţia Stomatologie, fără a sta la coadă, scrie Click!. ”Eu nu stau la coadă cu proștii”, a fost auzit strigând Mario Mutu.

Agitaţia provocată de fiul lui Mutu a atras atenţia poliţiei, care a trimis la faţa locului un echipaj. În cele din urmă, băiatul a fost dus cu ambulanţa la Spitalul de Stomatologie de pe Calea Plevnei, unde a rezolvat problema. Tânărul se declară necăjit că toată lumea s-a repezit să judece atitudinea pe care a avut-o el în urma incidentului.

Conducea mașina... pe platformă

„Am filmat pentru videoclipul Marei, iubita mea, pentru piesa «Mahala», care va fi lansată în câteva zile”, şi-a început Mario povestea. Iar tânăra a completat: „Am filmat videoclipul, unde Mario conduce o maşină de fiţe. Mult spus conduce, pentru că era pe platformă, că el nu are carnet momentan”.

Mario a continuat: „Când am coborât din acel Lamborghini de fiţe, m-am lovit de portieră, căci i se deschideau uşile în sus. Şi n-am ştiut, n-am fost atent şi m-am lovit la un dinte. Aşa am ajuns la spital, unde a fost o nebunie.

Mă durea dintele şi s-a făcut o adevărată furtună într-un pahar cu apă. Mi se pare exagerat ce s-a întâmplat, iar după ce am ajuns acasă şi am apucat să dorm un pic m-au trezit că m-au sunat cei de la Antena Stars şi până m-am dezmeticit şi mi-am dat seama cu cine vorbesc, am închis.

Vă spun că erau mulţi pacienţi care aşteptau şi care poate aveau probleme mai mari ca mine, eu aveam un dinte, poate unii aveau lucruri mai grave. Toţi pacienţii erau ignoraţi şi m-au băgat mai greu în seamă. Dar vezi, lucrurile astea nu se spun, se spun doar prostiile. Poliţiştii mi-au dat dreptate”, a declarat Mario pentru Click!.

Tânărul a mai spus şi că speră ca, în curând, să aibă şi el permis de conducere şi un autoturism: „Îmi doresc maşină, dar nu am momentan”.

Părinţii lui Mario Mutu au divorţat când el avea un an

Mario Mutu s-a născut la 9 septembrie 2002, pe vremea când părinţii săi, Adrian Mutu şi Alexandra Dinu (41 de ani), încă mai formau un cuplu. Cei doi au format unul dintre cele mai frumoase şi mediatizate cupluri din showbiz-ul autohton la acea vreme.

S-au căsătorit foarte devreme, când focul pasiunii dintre ei era încă puternic, dar căsnicia a ars rapid, astfel că, după numai doi ani, în 2003, au divorţat. Mutu și-a continuat cariera de fotbalist, iar Alexandra Dinu a plecat în Italia, unde a lucrat ca actriţă.

Acum doi ani ea a revenit pentru în România pentru a face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, unde a stat însă doar un sezon.