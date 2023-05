Manchester City, favorită clară în finala Champions League cu Inter Milano

Finala Champions League 2022/2023 le pune față în față pe Manchester City și Inter Milano. Confruntarea va avea loc pe 10 iunie, de la ora 22:00, la Istanbul, iar gruparea antrenată de Pep Guardiola este favorită clară. Are lotul mai valoros și mai experimentat la nivel internațional, însă Inter are în minte finala cu Bayern Munchen din 2010, în care pornea ca outsideră și totuși a ieșit învingătoare.

Pentru a ajunge în finala Champions League, Manchester City a făcut o adevărată demonstrație de forță. Nu a avut probleme în faza grupelor, unde a terminat pe primul loc într-o grupă din care au mai făcut parte Borussia Dortmund, FC Copenhaga și FC Sevilla. Apoi a învins-o pe Leipzig în optimi, după ce i-a dat și un 7-0 în retur, a trecut fără probleme de Bayern Munchen în sferturile de finală, iar în semifinale a câștigat cu 5-1 la general confruntarea cu Real Madrid.

Inter Milano, în schimb, a fost repartizată într-o grupă mult mai dificilă, dar a terminat pe locul doi, în spatele lui Bayern Munchen, dar peste FC Barcelona și Viktoria Plzen. În optimi a eliminat-o pe FC Porto, iar în sferturi a avut o nouă adversară din Portugalia, Benfica Lisabona, pe care a „scos-o” datorită victoriei în deplasare. În semifinale a urmat o confruntare locală cu AC Milan, care a fost tranșată cu o dublă victorie, scor 2-0 și 1-0.

Manchester City e favorită în finală

Finala Champions League stârnește interesul multor oameni, motiv pentru care și în oferta la pariuri sportive sunt sute de selecții disponibile. Inclusiv numărul celor care efectuează măcar un live bet crește considerabil, având în vedere miză majoră pe care această partidă o are. Înaintea finalei de pe 10 iunie, Manchester City este însă favorită clară și are doar cota 1.21 să ridice trofeul, în timp ce Inter Milano are cota 4.50. Cât privește cotele la victoria în timpul regulamentar, Manchester City are cota 1.41, egalul are cota 4.70, iar succesul lui Inter are cota 6.70.

Cum s-a descurcat Pep Guardiola în duelurile cu Inter Milano

Pep Guardiola nu s-a mai întâlnit cu Inter Milano din perioada în care era antrenorul Barcelonei. El a întâlnit-o prima dată în faza grupelor Champions League, în septembrie 2009, când scorul a fost 0-0 la Milano și 2-0 pentru Barcelona în retur. Cele două echipe s-au reîntâlnit în semifinalele Champions League în acel sezon, iar Inter a câștigat acasă cu 3-1, iar în retur succesul catalanilor cu 1-0 nu a mai contat. În acel sezon, Inter Milano a câștigat Champions League după un succes cu Bayern Munchen.

Înaintea acestei confruntări, Pep Guardiola a afirmat că își dorește ca toată lumea să fie deconectată și relaxată, pentru ca presiunea să nu se transforme într-un inamic. El a afirmat că inclusiv preparatorii și bucătarii ar trebui să facă acest lucru.

„Din experiența mea, cel mai bun mod de te pregăti să joci o finală este să te deconectezi cât mai mult posibil. Chiar și preparatorii și bucătarii noștri trebuie să se deconecteze. Lucrează de obicei câte 10 ore pe zi, este o perioadă stresantă, deci mai bine merg la familiile lor, joacă golf, fac ce le place. Trebuie să te antrenezi puțin, dar exact cât am făcut noi pentru finală. Eu merg cu familia mea. Nu uit de fotbal, dar... Timp în familie, restaurante bune... Orice ai face, e bine. Acum este vorba de relaxarea minții cât mai mult posibil și de menținerea jocului”, a declarat Pep Guardiola.

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.