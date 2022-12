Mama lui Pele nu a aflat că fiul ei a murit

Celeste Aranas, mama lui Pele, are vârsta de 100 de ani și nu a aflat că fiul ei s-a stins din viață, familia dorind să o protejeze în acest fel, conform publicației Globo.

Dezvăluirea a fost făcută de către Maria Lúcia Nascimento, 78 de ani, sora legendarului fotbalist.

Lúcia s-a mutat la Santos, la începutul anilor 1960 și locuiește cu mama ei, Celeste.

„Mama nu știe că fratele meu a murit”, a spus sora lui Pele. Aceasta susține că mama sa are o serie de probleme de sănătate și nu a dorit ca șocul dispariției fiului său să fie prea mare: „Mama are și ea probleme medicale, sănătatea ei este fragilă. Am încercat să o protejăm. Au sunat și de la spital, ca ea să vorbească puțin cu Pelé. Nu i-am spus și nu știe că el a murit”, a spus sora lui Pele.

Mama lui Pelé, Celeste Arantes, a împlinit 100 de ani pe 20 noiembrie, chiar în ziua deschiderii Cupei Mondiale.

Aceasta a vorbit cu fiul ei când era internat în spital: „Mama mea a împlinit 100 de ani și nu este pe deplin sănătoasă. Au sunat de la spital ca să vorbească puțin cu el (n.r.-Pelé), dar nu este conștientă de moarte lui”, a spus Maria Lúcia Nascimento.

Ultima întâlnire cu fratele său

Maria Lúcia a povestit ultima întâlnire cu fratele ei, care a avut loc cu puțin timp înainte de moartea acestuia: „A fost calm, slavă Domnului! Cred că știind procesul, călătoria lui”.

La 78 de ani, Maria Lúcia este cea mai tânără din familie. Pentru ea, nu există cuvinte care să descrie cum e să fii sora lui Pelé. „În primul rând, sunt sora lui Edson. A fi sora lui Pelé este inexplicabil, pentru că a fost ales de Dumnezeu să-l reprezinte pe Pelé aici pe Pământ”, a spus femeia.

Va fi înmormântat în cel mai înalt cimitir vertical din lume

Legendarul Pele va fi înmormântat în cel mai înalt cimitir vertical din lume, care are 14 etaje, 14.000 de cripte și include chiar o grădină tropicală dotată cu o cascadă.

Pe data de 2 ianuarie, trupul celebrului fotbalist va fi dus pe stadion. Sicriul va fi depus timp de 24 de ore pentru ca suporterii să-i aducă un ultim omagiu. O zi mai târziu, „Regele fotbalului“ va fi înmormântat. La înmormântare va participa doar familia. În Brazilia au fost decretate trei zile de doliu național după decesul lui Pele.

Acesta a murit pe 29 decembrie într-un spital din Sao Paolo, din cauza cancerului de colon.