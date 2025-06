Lucruri „necurate” în handbalul românesc. Președintele federației reclamă o decizie nepotrivită luată de Consiliul de Administrație

Președintele Federației Române de Handbal, Constantin Din (56 de ani), a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că decizia Consiliului de Administrație al FRH de desființare a campionatului național de tineret este „un lucru necurat”.

Întrebat dacă există corupție în handbalul românesc, președintele a răspuns: „Corupție este un cuvânt destul de profund și greu. Dar lucruri necurate au fost și cred că niște mecanisme de genul ăsta ar putea să mai funcționeze. Ce se întâmplă acum e un lucru necurat (n.r. - decizia CA de desființare a campionatului de tineret). Adică ne întâlnim noi, câțiva membri ai Consiliului de Administrație, și vedem care sunt interesele noastre personale. Ãsta mi se pare un lucru necurat.

Noi în Consiliul de Administrație ar trebui să reprezentăm majoritatea, nu interesul unuia sau altuia. Adică 24 de cluburi de Ligă Națională își doresc campionat de tineret, 4 nu-și doresc, și uite că au câștigat cele 4”.

Din s-a arătat extrem de nemulțumit de faptul că membrii Consiliului de Administrație au votat pentru desființarea campionatului de tineret, un lucru care spune că va avea implicații negative în viitorul handbalului românesc. „Am fost atacat încă de la începutul mandatului meu pentru înființarea campionatului de tineret de către câteva persoane și cluburi. Acum un an am votat în Consiliul de Administrație o strategie pentru a proteja jucătorii tineri români. Nu a ținut decât un an. Când am venit pe această funcție eram conștient că în interiorul handbalului sunt răni adânci, dar nu credeam că voi descoperi aici oameni care vor face tot ce le stă în putință pentru a strica, să nu spun a distruge.

Sunt oameni care ocupă funcții de conducere în cadrul FRH, oameni cu vechime în Consiliul de Administrație. Și eu stau să mă întreb unde au fost rezultatele handbalului românesc în toată această perioadă în care acești membri ai CA au condus? Acești membri care acum sunt contestatari vehemenți ai FRH, ai președintelui și așa mai departe”, a spus acesta.

Constantin Din susține că e posibil ca în cele din urmă campionatul de tineret să continue dacă cluburile se vor înscrie opțional în această competiție.