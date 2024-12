LIVE / Hoffenheim - FCSB, azi, de la ora 19.45. Nemții nu stau la discuții: e timpul să câștigăm

FCSB vrea să adune cel puțin un punct la zestea de 10 puncte pe care o are în grupele Ligii Europa, astă-seară, de la ora 19.45, după duelul cu formația germană Hoffenheim.

FCSB este decimată înaintea jocului, iar cea mai importantă absență este ea a golgheterului Daniel Bîrligea, atacant evaluat la 15 milioane de euro.

Hoffenheim va juca cel de-al şaselea meci sub comanda lui Christian Ilzer, împotriva echipei FCSB în Europa League la fotbal şi pentru prima dată speră să evite să fie condusă rămână din nou, cum s-a întâmplat până acum, conform DPA.

„Cred că este momentul potrivit. Ştiu că deseori am fost conduşi. Cred că este ceva diferit când ne aflăm la conducere”, a spus Ilzer, miercuri, într-o conferinţă de presă. Chiar şi în debutul furtunos al lui Ilzer în Bundesliga împotriva echipei RB Leipzig, echipa sa fost condusă de trei ori până a egalat la 3-3 şi a obţinut victoria cu 4-3 pe final.

Ulterior, Hoffenheim a suferit trei înfrângeri în trei competiţii diferite fără să marcheze un gol.Ilzer consideră egalul de duminică, 1-1, cu Freiburg - după ce echipa sa a fost condusă cu 1-0 - „drept pasul în direcţia corectă. Fiecare meci este foarte folositor. Putem aborda exact punctele pe care vrem să le îmbunătăţim. Acum, este o situaţie de confirmare a evoluţiei avute împotriva echipei Freiburg”.

Nemții, pe locul 25

Înaintea meciului cu FCSB, Heffenheim se află sub o presiune mare în Europa League. Echipa germană are doar o victorie şi se află pe locul 25, o poziţie în spatele zonei de calificare pentru play-off. FCSB este pe 10, cu 10 puncte, și mai are de jucat cu Qarabag (23 ianuarie) și cu Manchester United (30 ianuarie).

„Clasamentul a fost puţin neclar pentru fiecare la început. Acum, înaintea celei de-a şasea etape, este o imagine mai clară şi vrem să câştigăm mâine pentru a fi într-o poziţie bună”, a spus antrenorul Christian Ilzer.

Mijlocaşul Anton Stach a adăugat: „Este timpul să câştigăm. Avem un sentiment mai bun pentru fiecare dintre noi ca echipă. Avem nevoie de asta. Planul nostru de meci poate fi implementat doar dacă fiecare îşi joacă partea sa”.

Hoffenheim şi FCSB se înfruntă joi seara, de la ora 19:45, la Sinsheim, în etapa a şasea a Europa League. Formația din Bundesliga, codașă în campionatul intern, are doar 5 puncte în grupele EL.