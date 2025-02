Motivul pentru care FCSB și-a schimbat proprietarul din acte. Cine conduce, de fapt, campioana României

Într-una dintre numeroasele intervenții la TV, Gigi Becali, 66 de ani, a dezvăluit de ce și-a înstrăinat acțiunile.

În urmă cu trei săptămâni, latifundiarul din Pipera și-a trecut toate acțiunile pe care le deține la club pe numele fiicei sale, Teodora.

Mișcarea a avut loc în momentul în care Becali și-a luat în primire mandatul de deputat în Parlamentul României, ales din partea formațiunii AUR.

„Da, am cedat acțiunile la fată. Că sunt deputat, nu am voie și am zis că le-am cedat fetei. Dar tot eu rămân principal, doar că sunt pe numele ei", a spus Becali, la Digi Sport.