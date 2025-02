La 37 de ani, Novak Djokovici patentează o nouă metodă de pregătire. Cu ce antrenor va lucra la turneul următor

Novak Djokovici a jucat la Australian Open sub îndrumarea fostului mare jucător Andy Murray. Chiar dacă sârbul a ieșit în semifinale, colaborarea dintre cei doi se va întinde până după Wimbledon, însă nu la toate turneele.

Cum scoțianul nu îl va însoți pe Nole la Doha, pentru turneul de ATP 500 din următoarea săptămână, Novak Djokovici și-a ales un alt nume mare care să-l consilieze pe durata perioadei petrecute în Qatar. Acesta este Fernando Verdasco. "Am stabilit cu ceva timp în urmă, eu sunt cel care îl va pregăti în Qatar", a spus ibericul, deținător a 7 titluri ATP.

Verdasco îl va antrena la Doha

Spaniolul s-a retras în septembrie 2023, și locuiește chiar în Doha, promovând țara arabă. De altfel, acest parteneriat cu Djokovici, pentru o săptămână, e posibil să aibă și o componentă de marketing. Însă el îi va oferi și un ajutor real sârbului, mai ales că a reușit să-l învingă de 4 ori în cele 15 întâlniri directe.

Marile obiective ale lui Nole, înainte de debutul sezonului pe zgură, sunt Indian Wells și Miami Open, astfel că Doha este ca un antrenament pentru Novak Djokovici. Însă un antrenament tare, în Qatar urmând să joace toată crema tenisului, începând cu Sinner și Alcaraz și continuând cu De Minaur, Medvedev, Rublev, Tsitsipas sau Dimitrov.

Revine la parteneriatul cu Murray

După încheierea competiției de la Doha, sârbul urmează să revină la parteneriatul cu Andy Murray. Însă scoțianul vrea să se dedice mai mult familiei, astfel că nu va fi perezent la toate turneele, deci probabiol că-l vom vedea din când în când pe Nole alături de câte un alt nume mare al tenisului și fost rival al jucătorului de 37 de ani.

Astfel, Novak Djokovici patentează un nou stil de pregătire, în care folosește experiența foștilor săi adversari și nu pe cel clasic, adoptat de el până la despărțirea de Goran Ivanisevic, și de restul jucătorilor de tenis.

De altfel, Murray a mărturisit că aceasta a fost cheia colaborării dintre ei, chiar dacă nu are mare experiență ca antrenor: "Am petrecut peste un deceniu jucând împotriva lui Novak pe cele mai mari scene ale tenisului. Am studiat jocul său fabulos, dar am și experimentat direct cum este să fii de cealaltă parte a fileului. Cred că asta mi-a oferit un avantaj unic în a-l ajuta".