Novak Djokovici părăsește Australian Open pe ușa din dos. Sârbul, huiduit și fluierat copios

Novak Djokovici a fost nevoit să se retragă în această dimineață în semifinala de la Australian Open contra lui Alexander Zverev, după ce a pierdut primul set, 6-7, din cauza problemelor medicale. Chiar dacă sârbul părea că s-a împăcat cu publicul australian, lucrurile nu au stat așa, el părăsind terenul într-un cor de fluierături și de huiduieli din partea unor spectatori.

După victoria din sferturi contra spaniolului Carlos Alcaraz, Novak Djokovici a acuzat dureri musculare și nu a mai atins mingea până la partida cu Zverev. Însă corpul i-a cedat contra neamțului și s-a retras, înfuriindu-i pe spectatori. Majoritatea l-au aplaudat, dar au fost mulți care și-au exprimat nemulțumirea printr-un cor de huiduieli.

"Nu am lovit mingea după meciul cu Alcaraz până cu o oră înainte de meciul de azi. Am făcut tot ce a fost posibil pentru a gestiona această ruptură musculară. Dar, spre finalul setului, am simţit tot mai multă durere. Să fi fost ultimul meu Australian Open din carieră? Posibil", a declarat sârbul la conferința de presă de după partidă, evitând să comenteze comportamentul fanilor.

Zverev, uimit de reacția fanilor

În schimb, Alexander Zverev s-a arătat dezamăgit de reacția publicului la adresa adversarului său. Numărul doi mondial şi-a găsit cu greu cuvintele şi a avut mina unui om îngândurat şi trist, neînțelegând cum un campion uriaş precum Nole poate avea parte de un astfel de tratament.

"Aş vrea să vă spun să nu huiduiţi un jucător după o astfel de situaţie. Ştiu că fiecare dintre voi a plătit un bilet ca să vadă un meci lung şi spectaculos, dar Novak e cel care a dat absolut totul în ultimii peste 20 de ani în acest sport. Nu e genul care să abandoneze fără motiv.

A câştigat acest turneu când a avut ruptură abdominală, a câştigat acest turneu când a avut alte probleme. Mereu a continuat să joace. Așa că, vă rog, să transmitem puţină dragoste pentru Novak. Chiar nu a mai putut să continue", a spus Alexander Zverev la final.