Jocurile Europene Cracovia Malopolska 2023, în direct la TVR

Televiziunea Română transmite spectacolul Jocurilor Europene Cracovia Malopolska 2023, desfăşurate în perioada 21 iunie-02 iulie. Competiţiile sportive, transmise în direct sau înregistrat, pot fi urmărite pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3 şi TVR INFO.

Sub motto-ul WE ARE UNITY, cea ce a treia ediție a Jocurilor Europene este organizată în Cracovia (Polonia) şi va alinia la start 7000 de sportivi din 48 de țări. Team Romania va participa cu 150 de sportivi (74 feminin – 76 masculin), la 18 discipline dintre cele 29 din programul competiției. În cele 12 zile de întreceri, între 21 iunie și 02 iulie, se vor împărți 124 locuri cotă pentru Jocurile Olimpice Paris 2024. 12 competiții au și statut de Campionate Europene. Pentru telespectatorii TVR întrecerile vor fi comentate de jurnaliştii Monica Bucur, Dragoş Bocanaciu, Sorin Hobana, Dragoş Cojocaru, Narcis Şelaru şi Dan Simion. Lor li s-a alăturat Roxana Scarlat-Bârlădeanu, fosta medaliată olimpică, mondială şi europeană a scrimei româneşti.

Prima competiţie, atletism, va fi difuzată pe TVR 3 pe 20 iunie, de la ora 23:50. Ceremonia de deschidere a Jocurilor Europene Cracovia Malopolska 2023 va fi transmisă în direct pe TVR 2 miercuri, 21 iunie, de la ora 21:25 şi va fi comentată de Monica Bucur şi Sorin Hobana.

Echipa Olimpică a României va fi reprezentată în Polonia de cea mai numeroasă delegaţie din istoria participărilor la Jocurile Europene: 150 sportivi la 18 discipline din program:

• Ciclism - Mountain Bike. Competiția din cadrul JE este asimilată drept Campionat European. Cei 4 cicliștii români, înscrişi la două probe, cross-country - feminin&masculin, vor lua startul în funcție de poziția pe care o ocupă în clasamentul mondial al federației de specialitate.

• Judo nu lipsește din programul celei de a treia ediții a Jocurilor Europene, competiția pe echipe având statut de Campionat European pe Echipe. România va avea 9 sportivi.

• La Cracovia Malopolska 2023 competiția de dublu mixt la tenis de masă dă calificare directă la JO Paris 2024. România va alinia la start opt dintre cei mai buni jucători - 4 feminin, 4 masculin.

• Întrecerile de badminton au statut de Campionate Europene și acordă puncte pentru calificarea la JO Paris 2024. Team Romania va fi reprezentată doar în competiția masculină de simplu.

• Şase sportivi români vor lupta pentru medalii și calificarea directă la JO Paris 2024 în competiţia de box. Vom fi reprezentaţi de 3 sportive la feminin și 3 boxeri la masculin.

• La sărituri în apă, competiția va da calificare directă la JO Paris 2024. În competiţie se vor acorda 13 seturi de medalii iar întrecerile au statut de Campionate Europene la Sărituri în Apă. România va alinia 6 sportivi - 2 fete și 4 băieți.

• Tirul cu arcul este prezent pentru a treia oară consecutiv la Jocurile Europene. Din delegație fac parte 2 sportivi de la această disciplină.

• Teqball figurează pentru prima dată în programul Jocurilor Europene. Team Romania va fi prezentă la competiție cu 4 sportivi.

• Pentru baschetul 3x3, competiţia din Polonia este considerată criteriu de calificare pentru JO Paris 2024 și contează prin acumulare de puncte la clasamentul mondial FIBA. La JE Cracovia Malopolska 2023, România va fi reprezentată de 8 sportivi - 4 feminin, 4 masculin.

• Taekwondo WT este pentru a doua oară în programul Jocurilor Europene. Lupta se va da atât pentru medalii, cât și pentru puncte care contează în calificarea la Jocurile Olimpice Paris 2024. Team Romania va avea la start 2 sportivi.

• În întrecerile de karate, Team Romania va fi reprezentată de un singur sportiv.

• În premieră în programul Jocurilor Europene, săriturile cu schiurile promit o competiție spectaculoasă la Zakopane unde sunt așteptați peste 15.000 de spectatori. Team Romania mizează în competiție pe 7 sportivi - 3 la feminin, 4 la masculin.

• Competiţia de atletism are statut de Campionate Europene pe echipe și cuprinde întreceri din toate cele 3 Divizii ale atletismului continental. România face parte din Divizia a II-a și va concura pentru a accede în prima ligă valorică a atletismului european. Team Romania va alinia la start 38 de atleți, (18 feminin – 20 masculin).

• Rugbyul în șapte debutează în programul Jocurilor iar echipele campioane primesc bilete directe pentru competiția olimpică de anul viitor. România va fi reprezentată de 26 de sportivi – 13 feminin și 13 masculin.

• Triatlon revine în programul competiției multisport europene și dublează miza prin acordarea de puncte în calificarea pentru Jocurile Olimpice Paris 2024. România va avea 2 sportivi.

• Tirul sportiv nu a lipsit de la nici o ediție a Jocurilor Europene. La Cracovia Malopolska 2023 competiția va oferi locuri cotă pentru Jocurile Olimpice Paris 2024. Team România va alinia trei sportivi în competiție la probele individuale feminine.

• Continuitate în programul Jocurilor Europene pentru kaiac-canoe competiţie în care România a fost pe podium. Echipa noastră numără 5 sportivi -1 feminin, 4 masculin.

• Competiţia de scrimă va conta drept Campionat European pe echipe, iar punctele acumulate la aceste probe vor conta pentru calificarea la JO Paris 2024. Probele individuale nu punctează pentru calificarea olimpică. România va fi reprezentată de 18 sportivi - 12 feminin, 6 masculin.

Programul transmisiunilor TVR în prima săptămână

20 IUNIE

TVR 3 ora 23.50 Atletism (înregistrare) Comentatori: Dragoș Bocanaciu / Monica Bucur

21 IUNIE

TVR 2 ora 21:25 Ceremonia de deschidere (direct) Comentatori: Monica Bucur şi Sorin Hobana

TVR 3 ora 23:50 Atletism Comentator: Monica Bucur

22 IUNIE

TVR 1 ora 10:00 Canoe sprint- C1 200 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 1 ora 15:00 Canoe sprint - C2 500 m masc.C2 500 m fem.; Ceremonie C2 500 m Comentator: Monica Bucur

23 IUNIE

TVR 1 ora 10:47 Canoe sprint - C1 500 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 1 ora 16:05 Semifinale C1 200 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 1 ora 17:35 Semifinale C1 500 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 3 ora 14:30 Baschet 3x3 F România-Grecia (grupe) Comentator: Dragoş Cojocaru

TVR 3 ora 15:20 Baschet 3x3 M Austria-România (grupe) Comentator: Dragoş Cojocaru

TVR 2 ora 17:30 Tir sportiv 10 m puşcă aer comprimat (finala+ceremonie) Comentator: Sorin Hobana

TVR 2 ora 00.10 *Canoe sprint (reluare TVR 1) Comentator: Monica Bucur

24 IUNIE

TVR 1 ora 13:48 Canoe sprint Finale C1 500 m masc. Comentator: Monica Bucur

TVR 2 ora 15:00 *Canoe sprint (reluare TVR 1) Comentator: Monica Bucur

TVR 3 ora 16:10 Atletism Comentator: Monica Bucur

25 IUNIE

TVR Info ora 19:00 Scrimă – floretă indiv. fem.+ sabie indiv.masc. Comentator: Roxana Scarlat

TVR 3 ora: 15:15 Ciclism MTB Comentator: Dan Simion.