Israel – România în „sătucul lui Viktor Orban“: Felcsút, descris de românul uimit de ce au reușit ungurii

De 7 ani în afara turneelor finale – am „reușit“ să ratăm calificarea și când competiția a venit la noi, cu ocazia Euro 2020! – România are șansa de a pune capăt unor eșecuri fotbalistice pe bandă. Pentru că, după ce am ratat, pe rând, Mondialul din 2018, Euro 2020 și Mondialul din 2022, acum suntem pe cale să obținem calificarea la Euro 2024 (14 iunie – 14 iulie, Germania). De fapt, la ce situație are principala noastră contracandidată, naționala Israelului, ar fi o catastrofă sportivă să ratăm biletele pentru Germania!

Adevărul a explicat aici că meciul de sâmbătă, cu Israel, e cel care ne poate aduce calificarea la Euro 2024 și din punct de vedere matematic. Partida, una crucială, se va juca la Felcsút, la 30 de minute de Budapesta. Tot aici, mâine (ora 21.45, Digi Sport 1, Prima Sport 1), Israel va înfrunta Elveția. S-a ajuns la această situație, deoarece naționala din „Țara Sfântă“ a pierdut avantajul terenului propriu din cauza războiului.

Cum arată însă Felcsút, gazda întâlnirii care ne poate trimite la Euro 2024? Descrierea a fost făcută de agentul FIFA, Dragoș Boboc (41 de ani), în dialog cu jurnalistul Andru Nenciu, cel care coordonează site-ul sport.ro. Potrivit Dragoș Boboc, Israel – România se va juca pe un stadion mic, cochet, care amintește de arena din Cotroceni unde, pe vremuri, juca FC Național. Doar că, la noi, s-a ales praful de acel complex sportiv, pe când la unguri el poate găzdui și astăzi partide internaționale.

Ce a povestit Dragoș Boboc pentru sport.ro?

*Felcsút e mai mult un sătuc, are vreo 2.500 de locuitori, sunt numai case, blocuri nu am văzut. E curat, e cochet, îți transmite liniște. Se află la vreo 30 de minute de Budapesta, pot să zic că e ca Otopeni.

*Stadionul e mic, cochet, are în jur de 3.800 de locuri. Arhitectura e făcută din lemn adus din România, din Harghita, e cochet, foarte frumos, clubul (n.r. - Akademia Puskas) are birourile sus, la tribuna oficială.

*Viktor Orban (n.r. – premierul Ungariei) a copilărit acolo (n.r. – la Felcsút), are casa în zonă, la puține minute de mers pe jos de stadion. E un sătuc, parcă intri într-o mănăstire în bază. La intrare ți se deschide o poartă mare cam cum e pe la mănăstirile din Bucovina, nici nu-ți dai seama că e stadionul, apoi intri și descoperi totul.

*Gazonul e superb, e mai bun ca pe Arena Națională, tribunele sunt foarte aproape de gazon, am văzut un meci, cu Ujpest, senzația era ca la hochei, simți că jucătorii sunt lângă tine sau ca la meciurile lui Inter Miami, unde spectatorii mai au puțin și intră pe gazon dacă n-ar fi acei oameni de ordine. Arhitectura stadionului, cu mult lemn - cu un aer solemn - îți transmite senzația că ești într-o biserică.

*Stadionul din Felcsút (n.r. - Pancho Arena) e ca Ilie Oană din Ploiești, dar mai degrabă îmi amintește de arena celor de la FC Național, din Cotroceni, Progresul - cam așa era atmosfera. Însă la Pancho Arena arhitectura îți dă și senzația că ești ca la o slujbă într-o mănăstire impresionantă - ăsta e feeling-ul care te încearcă.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

1. România 8 4 4 0 13-4 16

2. Elveția 7 4 3 0 20-8 15

3. Israel 7 3 2 2 7-8 11

4. Kosovo 8 2 4 2 9-8 10

5. Belarus 8 1 3 4 7-14 6

6. Andorra 8 0 2 6 3-17 2

*Primele două clasate vor merge la Euro 2024.

Programul grupei până la finalul campaniei

*Mâine: Israel – Elveția (21.45, Digi Sport 1, Prima Sport 1)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra, Elveția – Kosovo, Israel – România

*21 noiembrie: România – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus