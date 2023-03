Iordănescu, emoții înainte de România – Belarus: Marea problemă a naționalei după meciul cu Andorra

Selecţionerul Edward Iordănescu, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că în cazul în care echipa naţională de fotbal va lega câteva rezultate pozitive, fondul jocului "tricolorilor" va creşte.

"Trebuie să spunem că nu suntem într-o perioadă fastă a noastră, dar nu suntem de ani de zile. Cu toţii suferim pentru echipa naţională, unii mai mult, alţii mai puţin, dar hai să gândim un pic pozitiv, să ajutăm un pic echipa. Sunt mulţumit de cele trei puncte din meciul cu Andorra. Dacă prioritizez, da, sunt mulţumit. Dacă mă întrebaţi de fondul jocului, trebuie să ne uităm şi la partea cea mai pozitivă: am marcat golurile în echilibru numeric, am adus punctele, am rezolvat jocul. Când fondul de joc ne va mulţumi pe toţi înseamnă că avem de nouă echipă naţională frumoasă şi competitivă. Încă nu suntem acolo, a fost trac, a fost precipitare, a fost ambiţie foarte mare, venim după aproape opt ani de rateuri, de frustrări, de supărări, şi apasă. Am încredere în potenţialul jucătorilor, dacă vom înlănţui câteva rezultate pozitive fiţi siguri că fondul de joc va creşte automat", a declarat Iordănescu.

El s-a arătat deranjat de anumite critici venite după partida cu Andorra, prima din preliminariile EURO 2024, câştigată de România cu 2-0, în deplasare. Pentru a arăta forţa adversarei, selecţionerul a adus în atenţie un joc din 2021 când Andorra a reuşit să înscrie un gol Poloniei, deşi se afla în inferioritate numerică din minutul 1.

"În meciul cu Polonia, Andorra a luat cartonaş roşu în minutul 1 şi a marcat în inferioritate numerică. Nu ştiu ce s-ar fi întâmplat la noi dacă primeam gol de la Andorra în inferioritate numerică, era dramă. Hai să fim sinceri, e fotbal, e sport. Ne dorim să fim mai sus, dar nu suntem acolo unde ne dorim. Dar drumul pe care mergem acum este corect", a mai spus Iordănescu.

Avertisment după revenirea din Andorra

În perspectiva meciului cu Belarus, de marţi, Edward Iordănescu, a afirmat că jucătorii sunt obosiţi după o deplasare grea în Andorra: "Suntem foarte obosiţi pentru că timpul a fost inamicul nostru, coroborat cu drumul. Am dormit puţin, băieţii nu au avut timp de odihnă, am avut întârziere şi cu avionul şi am ajuns acasă şi am mâncat la 10:00 seara. E oboseală, e o deplasare foarte complicată. Provocarea cea mai mare a noastră este să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii, pentru că mental sunt destul de bine. În ceea ce priveşte adversarul, vă pot spune un singur lucru, cinci jucători de bază nu au jucat. E de gândit de ce a ales Belarus această strategie. Poate au considerat că sunt şanse minime cu Elveţia şi sunt încrezători că pot produce un rezultat mai bun la Bucureşti. Belarus e o echipă diferită faţă de Andorra, are o calitate tehnică superioară, mai robustă, mai masivă, mai pozitivă decât Andorra în joc".

Antrenorul naţionalei a anunţat totodată că va face unele schimbări în formula de start a României pentru partida cu Belarus. "E posibil să fie schimbări, avem şi unele probleme medicale, nu grave, dar sunt. Mâine, spre ora prânzului încercăm să tragem linie şi să stabilim un prim 11 şi sper să fim inspiraţi", a adăugat Iordănescu.

Se teme de suspendarea terenului

Selecţionerul le-a transmis suporterilor români să nu provoace incidente la partida de marţi, pentru ca echipa naţională să nu rişte să joace următoarele partide cu porţile închise: "Ar fi o lovitură mare pentru noi să jucăm fără suporteri şi fac apel la ei să ne fie alături, dar să ne rămână alături. Să nu se autoelimine, pentru că ne va fi infinit mai greu fără ei".

Echipa naţională de fotbal a României a învins Andorra cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe Estadi Nacional din Andorra la Vella, la debutul său în Grupa I a preliminariilor Euro 2024. România va întâlni selecţionata Belarus, marţi, de la ora 21.45, pe Arena Naţională din Bucureşti.

Preliminarii Euro 2024, grupa I

Marți, ora 21.45

România – Belarus Prima TV

Elveția – Israel

Kosovo – Andorra

Clasament

1. Elveția 1 1 0 0 5-0 3

2. România 1 1 0 0 2-0 3

3. Kosovo 1 0 1 0 1-1 1

4. Israel 1 0 1 0 1-1 1

5. Andorra 1 0 0 1 0-2 0

6. Belarus 1 0 0 1 0-5 0

Primele două clasate vor obține calificarea la Euro 2024.

Lotul României

*Portari: Niță (Pardubice), I. Radu (Auxerre), H. Moldovan (Rapid)

*Fundași: Rațiu (Huesca), Manea (CFR Cluj), Rus (Pisa), Nedelcearu (Palermo), Drăgușin (Genoa), Burcă (CFR Cluj), Ștefănescu (Sepsi), Opruț (Hermannstadt)

*Mijlocași: Sorescu (FCSB), Cicâldau (Ittihad Kalba), M. Marin (Pisa), T. Băluță (Farul Constanța), Olaru (FCSB), R. Marin (Empoli), Șut (FCSB), Stanciu (Wuhan Three Towns), Moruțan (Pisa), Al. Dobre (Famalicão), Man (Parma), Oct. Popescu (FCSB)

*Atacanți: Tănase (Al Jazira), Alibec (Farul Constanța), L. Munteanu (Farul Constanța)

Programul meciurilor rămase în grupa I

*16 iunie: Kosovo – ROMÂNIA, Belarus – Israel, Andorra – Elveția (21.45)

*19 iunie: Elveția – ROMÂNIA, Belarus – Kosovo, Israel – Andorra (21.45)

*9 septembrie: Andorra – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Israel, Kosovo – Elveția (21.45)

*12 septembrie: ROMÂNIA – Kosovo, Israel – Belarus, Elveția – Andorra (21.45)

*12 octombrie: Belarus – ROMÂNIA, Andorra – Kosovo, Israel – Elveția (21.45)

*15 octombrie: Elveția – Belarus (19.00), ROMÂNIA – Andorra, Kosovo – Israel (21.45)

*18 noiembrie: Belarus – Andorra (19.00), Israel – ROMÂNIA, Elveția – Kosovo (21.45)

*21 noiembrie: ROMÂNIA – Elveția, Andorra – Israel, Kosovo – Belarus (21.45)